Nikolić: Milatović nedorastao funkciji koju obavlja

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović nije dorastao funkciji koju obavlja, ocijenio je član Predsjedništva Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić, navodeći da netrpeljivost prema toj partiji ne smije biti jača od poštovanja prema državi.

Milatović je danas, na sjednici Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta (EP), kazao da je Crna Gora postala demokratija tek 2020. godine, kada je prvi put u istoriji demokratski smijenjena vlast.

Nikolić je u saopštenju naveo da se Milatović na sjednici Odbora za vanjske poslove EP „razbacivao neistinama“.

„Te neistine potvrđuju ono što smo i prije znali, da je Milatović nedorastao funkciji koju obavlja“, rekao je Nikolić.

Prema njegovim riječima, Milatović je razgovor sa evropskim parlamentarcima iskoristio da ogovara svoju državu i kleveće bivšu vlast.

Nikolić je kazao da je Milatović previdio da oni koji ga slušaju znaju da je kadar Zdravka Krivokapića i „istaknuti član vlade 12 apostola“.

Ta vlada je, kako je ocijenio, odgovorna za nazadovanje Crne Gore u procesu evropskih integracija.

„Ušavši u politiku kao član klerikalne vlade koja je, dogmom srednjeg vijeka i fizičkim pomjeranjem brda i planina, pokušala da pretvori Crnu Goru u protektorat Srpske pravoslavne crkve, Milatović snosi odgovornost za sva nedjela koja je počinila bivša vlast u kojoj je bio ministar“, kaže se u saopštenju.

Kako je naveo Nikolić, osim toga što su se svojski trudili da satru svijest Crnogoraca o njihovom identitetu, Krivokapićevi eksperti ostali su upamćeni po “spašavanju“ Crne Gore kao “spržene zemlje”.

„Sam je imao značajnu ulogu u zatvaranju Amana, gašenju nacionalne avio-kompanije, zatvaranju primarne proizvodnje u KAP-u, zaustavljanju ili drastičnom usporavanju investicija na sjeveru, ali i osnivanju državnih preduzeća kojim su rukovodili njegovi prijatelji“, kaže se u saopštenju.

Nikolić je rekao da je zajedno sa Milatovićem u „apostolskoj“ vladi sjedio i ministar koji je negirao genocid u Srebrenici.

Kako je kazao, protiv njegove smjene bio je nekadašnji ministar Aleksandar Stijović, koji je odnedavno izabran za savjetnika Milatovića.

„Sjetimo se koliko je ljudi umrlo od posljedica korona pandemije, zbog inaćenja i nekompetentnosti apostolske vlade koja je sama kršila sve epidemiološke mjere koje su prethodno propisali građanima, i u potpunosti urušila svoj i autoritet zdravstvenih vlasti“, kaže se u saopštenju.

Nikolić je rekao da Milatović, kad govori o tome da demokratija u Crnoj Gori postoji tek od 2020. godine, pored loše namjere, demonstrira i nedopustivo neznanje za nekoga ko se nalazi na čelu jedne države.

„Ako prije 2020. nije bilo demokratije, znači da smo imali autoritarni režim ili diktaturu“, naveo je Milatović.

Nije tipično, kako je kazao, da diktatura ili autokratija na izborima osvaja 35 odsto podrške, niti da diktator prizna rezultate izbora koji su nepovoljni po njega, i da mandat za sastav Vlade povjeri ljutim političkim protivnicima.

Nikolić je rekao da posebno nije uobičajeno da diktatura ili autokratija organizuju referendum o državno-pravnom statusu po najvišim međunarodnim standardima, i kasnije tu državu učlani u najmoćniji vojno politički savez u istoriji čovječanstva, i učini je predvodnicom procesa pridruživanja Evrospkoj uniji (EU).

„Neće biti da se u nekim ranijim evropskim izvještajima hvali “autokratija”, a da se danas Crna Gora koju je preplavila demokratija oslobodilaca, u izjavama evropskih zvaničnika naziva rak ranom regiona“, kaže se u saopštenju.

Nikolić je rekao da Milatović zbog toga, svakog narednog puta kad se usudi da govori o svom doprinosu demokratskom razvoju Crne Gore, treba da se sjeti samo jednog.

„Da nije bilo DPS-a i njenih koalicionih partnera, Milatović danas ne bi ni bio u mogućnosti da bude predsjednik jedne međunarodno priznate države, niti bi ga zapalo da sjedi za istim stolom za šefovima država NATO-a i EU“, naveo je Nikolić.

On je kazao da je, umjesto „izlizane“ kritike prethodne vlasti, krajnje vrijeme za Milatovića da razmisli može li nešto dobro da učini za svoju državu.

„Makar da mu na sastancima sa međunarodnim zvaničnicima netrpeljivost prema bilo kojoj partiji ili pojedincu ne bude jača od poštovanja prema državi koju predstavlja“, navodi se u saopštenju.

