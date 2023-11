Neophodno sprovesti analizu imovinskih kartona funkcionera

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, Aleksa Bečić, kazao je da je neophodno sprovesti analizu finansijskih izvještaja i imovinskih kartona policijskih i javnih funkcionera, sa posebnim osvrtom na njihove poslovne veze i interese.

On je, na sastanku sa austrijskim ambasadorom Karlom Milerom, rekao da je to ključno u nastojanjima da se identifikuju i eliminišu korupcijske prakse na svim nivoima vlasti.

Bečić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, naglasio da nacionalni interes mora nadmašiti partikularne interese.

On je istakao da je Vlada posvećena rješavanju ključnih izazova sa kojima se država suočava.

„U kontekstu evropskih integracija, Bečić je skrenuo pažnju na veliki broj poglavlja koja su praktično spremna za zatvaranje, s naglaskom na promjenu pregovaračke metodologije i obavezu da se prethodno mora napraviti napredak i dobiti mjerila u poglavljima 23 i 24 da bi imala mogućnost da zatvara poglavlja i ubrza evropski put“, kaže se u saopštenju.

Reforma pravosuđa, kako je naglasio, predstavlja kamen temeljac koji će ojačati sve sfere vlasti.

Bečić je kazao da očekuje da će uskoro biti izabran sedmi sudija Ustavnog Suda, bez obzira na dugotrajnost čekanja i složenost rješavanja pravosudnih pitanja.

On je, kako je saopšteno, naglasio važnost bar jednog snažnog pozitivnog impulsa, koji bi u ovom slučaju bio potpuna funkcionalnost Ustavnog Suda.

Bečić je kazao da insistira na kadrovskim osvježenjima, opsežnim reformama u bezbjednosnom sektoru i na temeljnoj analizi rada Uprave policije, s ciljem potpunog oslobađanja od uticaja organizovanog kriminala i korupcije.

„U svjetlu naših nastojanja da ojačamo pravnu državu, stojim čvrsto u svojoj odluci da zahtijevam opsežne istrage vezane za sve afere koje su dugo godina potresale temelje Crne Gore“, naveo je Bečić.

On je rekao da je, s obzirom na težinu tih zadataka, insistirao na hitnom unapređenju saradnje između Ministarstva unutrašnjih poslova i Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Bečić je poručio da je neophodno sprovesti detaljnu analizu informaciono-komunikacionog okruženja, kako bi se omogućio pristup svim relevantnim bazama podataka u realnom vremenu, postavljajući tako čvrste temelje za efikasniju integraciju sa SDT-om.

On je kazao da očekuje od ministra unutrašnjih poslova da izvrši detaljnu analizu svih aktivnosti koje je Odjeljenje za antikorupciju sprovelo od momenta formiranja.

„Takođe je neophodno sprovesti analizu finansijskih izvještaja i imovinskih kartona policijskih i javnih funkcionera, sa posebnim osvrtom na njihove poslovne veze i interese. To je ključno u nastojanjima da se identifikuju i eliminišu korupcijske prakse na svim nivoima vlasti“, rekao je Bečić.

Prema njegovim riječima, krajnji cilj je da uklone sve one koji su se, koristeći nezakonite metode, infiltrirali u institucije.

„Posebno ćemo se fokusirati na policijski sektor, gdje su se, nažalost, najveći problemi pokazali u vezi sa kriminalnim strukturama. Ovo je borba koju nećemo izgubiti i koja zahtijeva našu punu posvećenost i odlučnost“, istakao je Bečić.

Kako je saopšteno, Miler je istakao Austrijino visoko vrjednovanje Crne Gore kao lidera u procesu evropskih integracija.

On je naglasio ulogu Crne Gore kao pouzdanog partnera, ključnog za očuvanje regionalne stabilnosti i sigurnosti.

„Vas, gospodine Bečiću, prepoznajemo kao sigurnog partnera koji je garant sigurnosti i stabilnosti vlasti“, naveo je Miler.

