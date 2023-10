Nema poginulih ili povrijeđenih crnogorskih državljana u Izraelu

Podgorica, (MINA) – U Izraelu, prema trenutnim informacijama, nema poginulih ili povrijeđenih crnogorskih državljana, saopštili su iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) i dodali da još 17 državljana želi da se vrati u Crnu Goru.

Kako se navodi u saopštenju, krizni tim MVP-a je u stalnom kontaktu sa Konzulatom na čelu sa počasnim konzulom u Tel Avivu, kao i sa državljanima koji su ostali u Izraelu nakon evakuacionog leta.

„Za sada se javilo 19 državljana, od čega je 17 izrazilo želju da se vrati u Crnu Goru“, rekli su iz MVP-a.

Oni su dodali da su među tim osobama i oni koji su odustali od povratka evakuacionim letom u utorak.

„Imajući u vidu da se nalaze u različitim krajevima Izraela, krizni tim im pomaže u pronalaženju najsigurnijeg načina da se vrate“, kaže se u saopštenju.

Iz MVP-a su istakli da vazdušni prostor nije zatvoren i da sa aerodroma u Tel Avivu i dalje funkcionišu komercijalni letovi prema više destinacija.

Kako su kazali, o tome informišu sve državljane koji im se javljaju putem dežurnih kontakata.

Iz MVP-a su rekli da, imajući u vidu da za pojedine letove nije jednostavno naći kartu zbog velikog interesovanja, pružaju pomoć i logističku podršku u obezbjeđivanju mjesta na postojećim letovima.

„Shodno tome, za sjutra se očekuje dolazak troje državljana komercijalnim letovima, uz asistenciju u pronalaženju adekvatne konekcije od MVP i Konzulata na čelu sa počasnim konzulom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je MVP u kontaktu sa državama regiona, kao i ostalim partnerskim državama, kako bi se, ukoliko neka od njih bude realizovala evakuacioni let, pridružio i određeni broj crnogorskih državljana, po istom principu kako je to uradila Crna Gora prilikom realizacije evakuacionog leta.

Iz MVP-a su kazali da je dvoje državljana koji su se nalazili na jugu kopnenim putem danas napustilo Izrael, pridružujući se grupi državljana Sjeverne Makedonije.

Oni su poručili da je u cilju sprečavanja širenja dezinformacija veoma važno da se crnogorski državljani za sve informacije obraćaju direktno kriznom timu MVP-a putem javno dostupnih kontakata.

Kontakti su dežurni broj +382 67 17 17 77 koji je dostupan i putem aplikacija Viber, WhatsApp i Signal, mejl [email protected], fiksna linija +382 20 416 382, a građani se mogu javiti i Konzulatu u Tel Avivu na čelu sa počasnim konzulom + 972-9-8987781.

Iz MVP-a su kazali da će krizni tim nastaviti da prati situaciju i blagovremeno informiše javnost.

