Nastavkom političkog dijaloga do zatvaranja pregovaračkih poglavlja

Podgorica, (MINA) – Visok stepen političkog dijaloga iskazan u prvim danima mandata Vlade primjer je kako treba pristupati svim važnim pitanjima, poput deblokade pravosuđa, poručeno je sa sastanka premijera Milojka Spajića sa potpredsjednikom Evropske komisije Margaritisom Skinasom.

Iz Spajićevog kabineta saopštili su da je na sastanku ocijenjeno da je to pristup koji će doprinijeti zatvaranju pregovaračkih poglavlja i jačanju vladavine prava.

Kako su naveli, Spajić, koji boravi u prvoj radnoj posjeti Briselu, sa Skinasom je razgovarao o procesu evropske integracije Crne Gore i značaju odluka koje su omogućile dinamiziranje pregovaračkog procesa.

Na sastanku je ocijenjeno da je veoma visok stepen podrške građana članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji (EU) na nivou oko 80 odsto izuzetno važan aspekt integracionog procesa i obaveza je, kako Vlade, tako i EU, da odgovore na očekivanja građana.

„Skinas je istakao značaj činjenice da Vlada dosljedno vodi vanjsku politiku i da Crna Gora upravo na toj liniji nastavi usklađivanje sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU“, kaže se u saopštenju.

Iz Spajićevog kabineta naveli su da je na sastanku bilo riječi o jačanju saobraćajne infrastrukture, konkretno o nastavku autoputa Bar-Boljare i izgradnji Jadransko-jonske autoceste.

Ti projekti su, kako je ocijenjeno, ključni za dalji razvoj Crne Gore i njeno saobraćajno povezivanje sa regionom i Evropom i kao takvi moraju biti u vrhu razvojne agende.

