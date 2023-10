Nacionalna vijeća: Otvoriti dijalog o uslovima za održavanje popisa

Podgorica, (MINA) – Predstavnici nacionalnih vijeća pozvali su novoizabranog premijera Milojka Spajića da otvori dijalog o uslovima za kredibilan i legitiman popis stanovništva u Crnoj Gori.

Predsjednici Bošnjačkog vijeća, Nacionalnog savjeta Albanaca, Hrvatskog nacionalnog vijeća, Savjeta Muslimana i Romskog savjeta – Suljo Mustafić, Faik Nika, Zvonimir Deković, Sabrija Vulić i Mensur Šaljaj, česitali su Spajiću i njegovom kabinetu na izboru i poželjeli im uspjeh u radu za dobrobit svih građana.

“Imajući u vidu razumnu odluku koju ste najavili u cilju kompromisnog odgađanja i dogovora u vezi sa održavanjem popisa, pozivamo Vas da, u najhitnijem roku, otvorimo dijalog o uslovima za kredibilan i legitiman popis stanovništva u Crnoj Gori”, kaže se u dopisu.

Ocjenjuje se da razgovori o tome treba da prethode bilo kakvoj odluci o novom datumu održavanja popisa kako bi, kroz dogovor sa svim zainteresovsnim stranama, došli do najboljih rješenja, u cilju stvaranja ambijenta i uslova za popis od povjerenja.

Predstavnici nacionalnih vijeća predložili su hitno održavanje zajedničkog sastanka sa Spajićem na kojem bi detaljnije razgovarali o tom, kako su naveli, izazovnom procesu u vrlo delikatnom vremenu u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS