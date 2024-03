Na GP Dračenovac oduzeta roba vrijedna oko 75 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Carinski službenici su, na graničnom prelazu (GP) Dračenovac, oduzeli robu vrijednu oko 75 hiljada EUR, saopšteno je iz Uprave carina.

Navodi se da su carinski službenici na tom GP kontrolisali teretno vozilo koje je prevozilo robu iz Turske po tranzitnoj deklaraciji za dva primaoca iz Crne Gore.

Iz Uprave carina su rekli da je vozilo upućeno na detaljano vaganje i pregled na terminal Carinske ispostave Rožaje, zbog sumnje u tačnost podataka i količinu prijavljene robe.

Kako su kazali, carinski službenici su, pored prijavljene, pronašli i neprijavljenu robu – 118 rolni tapeta i šest vreća lijepka za tapete, procijenjene ukupne vrijednosti 74.625 EUR.

“Za taj prekršaj je pravnom licu i odgovornom licu u pravnom licu izrečena kazna od 5,5 hiljada EUR, a roba koja je predmet prekršaja trajno oduzeta”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave carina su rekli da su carinski službenici, na GP Božaj, spriječili pokušaj krijumčarenja 120 kilograma kafe.

Prekršaj je, kako su kazali, otkriven kada su carinski službenici kontrolisali, na ulazu u zemlju putničko vozilo Range Rover Sport, kojim je upravljao državljanin Albanije.

“Tom prilikom pronađena je neprijavljena roba – espreso kafa, procijenjene vrijednosti 1,8 hiljada EUR. Stranom državljaninu izdat je prekršajni nalog i naplaćena kazna od 500 EUR, a roba koja je predmet prekršaja je trajno oduzeta”, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave carina poručili su da će carinski službenici nastaviti sa pojačanim i planskim aktivnostima na suzbijanju krijumčarenja u cilju zaštite carinskog područja i zaštite zdravlja građana Crne Gore.

