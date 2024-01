Na crnogorskim putevima prošle godine stradalo 77 osoba

Podgorica, (MINA) – Na crnogorskim putevima je prošle godine stradalo 77 osoba, čime je postavljen crni rekord u odnosu na prethodne godine, saopštili su iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da su se za 11 mjeseci prošle godine dogodile 6.052 saobraćajne nezgode u kojima su teško povrijeđene 534 osobe, a lakše 2.345.

Kako su naveli, na crnogorskim putevima je, u proteklih osam godina, poginulo 476 osoba, pri čemu 77 prošle, 73 u 2022. godini, 55 u 2021, 48 u 2020, 47 u 2019, 48 u 2018, 63 u 2017. i 65 u 2016.

„Pokazuje se da taj problem zahtijeva širu akciju, jer i pored pojačanog prisustva saobraćajne policije na putevima, preventivnih aktivnosti, pojačanih kontrola učesnika u saobraćaju, kao i brojnih apela, bilježe se opominjući podaci u stalnom rastu ljudskih gubitaka na putevima“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave policije ukazali su na značaj sinergije svih sektora – bezbjednosnog, saobraćajnog, zdravstvenog, obrazovnog, nevladinog i medijskog, kako bi se razvila drugačija saobraćajna kultura, ali i osnažio sistem koji bi kompenzovao ljudsku ranjivost i sklonost greškama.

Oni su rekli da je vodeći uzrok saobraćajnih nezgoda sa smrtnim posljedicama neprilagođena brzina, a iza toga stoje različiti uticaji korišćenja alkohola i psiho-aktivnih supstanci, zatim umor i stres, ali i drugi razlozi izostanka adekvatne koncentracije.

„Stoga je presudno važan napor različitih aktera u pravcu jačanja svijesti građana o opasnostima koje nosi neprilagođena i brza vožnja, a kako bi doprinijeli ličnoj, ali i bezbjednosti drugih učesnika u saobraćaju“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije apelovali su na građane da vozilom upravljaju savjesno i odgovorno.

Prema njihovim riječima, jedan trenutak nepažnje, ili pogrešne procjene sopstvenih sposobnosti u saobraćaju može dovesti do tragičnih posljedica.

„Takođe, pozivamo sve ostale aktere da zajedno doprinosimo razumijevanju značaja poštovanja saobraćajnih pravila, a samim tim da čuvamo živote u saobraćaju“, naveli su iz policije.

