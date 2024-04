MVP: Osuđujemo iranski napad na Izrael

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) osudilo je napad Irana na Izrael i pozvalo na hitan prekid neprijateljstava.

Iran je sinoć lansirao veliki broj dronova i krstarećih i balističkih projektila prema Izraelu.

Portparol izraelske vojske Danijel Hagari kazao je da su izraelski odbrambeni sistem i saveznici u regionu presreli većinu od više od 200 dronova, krstarećih i balističkih projektila koje je Iran lansirao.

“Osuđujemo iranski napad na Izrael i pozivamo na hitan prekid neprijateljstava”, naveli su iz MVP-a Crne Gore na mreži X.

Iz tog Vladinog resora su kazali da su dalje tenzije na Bliskom istoku duboko zabrinjavajuće.

„Deeskalacija i uspostavljanje stabilnosti u regionu su od najveće važnosti“, poručili su iz MVP-a.

