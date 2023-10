MUP oslonac svakog građanina Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) uporišna je tačka sistema i oslonac svakog gađanina Crne Gore, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je, na svečanosti povodom 2. oktobra – Dana unutrašnjih poslova, kazao da je ni jedna institucija ne trpi veći pritisak od MUP-a.

„Sve ostale institucije zaduženje za sprovođene pravde i sigurnosti građana, tu mislim i na sudsku granu vlasti, imaju jedan jedini oslonac – a to je na MUP-u“, rekao je Abazović.

On je kazao da su rezultati MUP-a u prethodnoj godini impresivni.

Abazović je naglasio da u Crnoj Gori u poslednjih godinu nije u značajnoj mjeri narušavan javni red i mir, da su društveni odnosi bili dobri, nije bilo većih okupljanja građana, niti bilo kakve upotrebu sile u tim situacijama.

„Mislim da je ovo velika tekovina koju treba da čuvamo“, dodao je Abazović.

On je kazao da je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori počela, ističući da je to proces koji mora da se nastavi još snažnije.

„Pozivam institucije sistema, državno tužilaštvo i sve sudove u Crnoj Gori da pomognu MUP-u i Upravi policije da stanemo na kraj organizovanim kriminalnim grupama i da napunimo budžet Crne Gore. Punjenje državnog budžeta uzimanjem od onih koji su uzeli od države znači veće plate, bolju opremu, logistiju i tehnologiju u radu“, rekao je Abazović.

Premijer je kazao da će Vlada za narednu godinu podržati dodatno uvećanje zarada svim zaposlenima u MUP-u u skladu sa kolektivnim ugovorom.

On je rekao da nema većeg ponosa nego na grudima nositi grb Crne Gore, dostojanstveno pošteno i časno.

„Ni jedne sekunde nemojte da vas omete bilo ko ko je odlučio da nosi uniformu a bude sa druge strane zakona. Radite isključivo u skladu sa Ustavom i zakonom, štite svakog građanina Crne Gore, ali i svakog građanina iz bilo kog dijela svijeta na identičan i etički način“, poručio je Abazović.

On je zaposlenima u MUP-u poručio da su dužni da odgovore samo Ustavu Crne Gore.

„Zanemarite bilo kakve političke priče. Vi ste tu kao proefsionalci, kao ljudi koji će dati najveći doprinos da se Crna Gora promijeni na bolje, ima veću distribuciju pravde i bude prva naredna članica Evropske unije“, rekao je Abazović.

On je kazao da je podmlađivanje Uprave policije jedan od zadatak i dodao da će Vlada obezbijediti da svaka naredna generacija koja završi Policijsku akademiju odmah bude primljena u radni odnos.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS