Mugoša: Koalicija SNP i DEMOS ulazi u parlament

Podgorica, (MINA) – Koalicija Socijalističke narodne partije i Demosa prešla je cenzus i, prema preliminarnim rezultatima, osvojila dva poslanička mandata, kazao je predsjednik Državne izborne komisije (DIK) Nikola Mugoša.

On je, gostujući u Vijestima, kazao da je Socijaldemokratska partija ostala ispod cenzusa i da joj je za parlamentarni status nedostajalo oko 300 glasova.

DIK će večeras utvrditi privremene rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih u nedjelju.

