Mladi u Crnoj Gori previše marginalizovani

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori će, ukoliko se ne poboljša omladinska politika, nebriga o mladima doći na naplatu jer će otići kvalitetni kadar, a ostati apatičnih i pasivnih koji nemaju želju da doprinose pozitivnim promjenama, upozorili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije su, povodom 12. avgusta – Međunarodnog dana omladine, kazali da su mladi u Crnoj Gori suviše marginalizovani da bi mogli da doprinose razvoju društva.

Koordinatorka programa Aktivno građanstvo Željka Ćetković rekla je da istraživanje stavova mladih, koje je CGO sproveo uz podršku američke Ambasade u Podgorici, ukazuje na prioritete koje bi Vlada Crne Gore trebalo da ima.

Kako je pojasnila, mladi smatraju da bi prioriteti Vlada Crne Gore morala da budu obezbjeđivanje ljudskih prava i sloboda, smanjenje nezaposlenosti, ekonomski rast i razvoj, poboljšanje položaja mladih, borbu protiv kriminala i korupcije, socijalnu pravdu i bezbjednost za sve, poboljšanje položaja žena.

S druge strane, dodala je Ćetković, Ujedinjene nacije ovogodišnji Međunarodni dan omladine posvećuju zelenim vještinama mladih za održivi svijet, koje nisu toliko u fokusu mladih u Crnoj Gori.

Ćetković je kazala da mladi u Crnoj Gori ne dobijaju adekvatne mogućnosti se zaposle i napreduju, što uz derogirani sistem obrazovanja, kojim su mladi tek srednje zadovoljni, ne stvara stimulativan okvir da ostanu u državi.

“Dodatno, mladi ne vjeruju političkim partijama, Skupštini i Vladi Crne Gore, niti misle da njihov glas ima uticaja na djelovanje institucija a politika ih, u ovom kontekstu, praktično ne pokreće”, dodala je Ćetković.

Prema njenim riječima, kvalitativno istraživanje stavova mladih, koje je CGO sproveo kroz fokus grupe, potvrđuje nezadovoljstvo mladih postojećim političkim strukturama za koje cijene da im je primaran lični i partijski, a ne javni interes, kao i da rade na podizanju međuetničkih tenzija u državi.

“Mladi prepoznaju dva, međusobno povezana, razloga za takvo ponašanje – zaštita ličnih interesa političara i skretanje teme sa nemogućnosti sprovođenja pravih reformi u domenu ekonomije”, rekla je Ćetković.

Ona je kazala da nije iznenađenje što mladi u Crnoj Gori, poput svojih vršnjaka na zapadu, ne vide akutnim problem zagađenja i klimatskih promjena.

“Jer su im korupcija i nezapošljenost, kao i porast broja siromašnih i produbljivanje socijalne nejednakosti među građanima, u vrhu briga koje imaju”, rekla je Ćetković.

Ona je istakla da dominantna većina mladih vjeruje da se, po pitanju budućnosti, Crna Gora kreće u lošem ili čak i u veoma lošem pravcu i da skoro 38 odsto mladih ima jasno definisan stav da želi da napusti Crnu Goru.

Četković je kazala da CGO, iz direktnih kontakata sa mladima, saznaje da se oni koji žele da ostanu u Crnoj Gori, u značajnom, okreću religiji i tradicionalnim vrijednostima i da nemaju želju da doprinose promjenama,

“Dok oni koji imaju kritičko razmišljanje i akademske ambicije radije biraju da odu iz zemlje”, navela je Ćetković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS