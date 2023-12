Milović: Vlada zainteresovana za unapređenje saradnje sa Izraelom

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore zainteresovana je za unapređenje saradnje sa Izraelom, posebno u oblastima u kojima je ta država globalno prepoznata, kazao je ministar pravde Andrej Milović.

On je, na sastanku sa izraelskim ambasadorom Jahelom Vilanom i predsjednicom Jevrejske zajednice u Crnoj Gori Ninom Ofner Bokan, rekao da tradicionalno prijateljstvo i međusobno poštovanje dvije države treba podići na viši nivo kroz saradnju u mnogim oblastima.

Milović je kazao da je zabrinut zbog trenutnog stanja u Izraelu, dodajući da očekuje da će se mir i stabilnost uskoro vratiti.

U saopštenju Ministarstva pravde navodi se da je sastanak bio posvećen i inicijativi za izgradnju spomen obilježja na operaciju Velveta iz 1948. godine, na aerodromu na Kapinom polju u Nikšiću.

Ofner Bokan je kazala da je cilj izgradnje spomenika Velveta u Nikšiću promocija istorijskih, kulturnih i duhovnih vrijednosti.

To će, kako je navela, doprinijeti bogaćenju kulturne baštine Crne Gore, ali i turističkoj ponudi Nikšića.

Ona smatra da bi veliki broj izraelskih turista posjetio mjesto koje je značajno za istoriju Izraela.

Vilan je, kako se navodi u saopštenju, ukazao na tradicionalno dobre odnose dvije države u oblasti ekonomije, investicija i turizma, ukazujući na rastući interes izraelskih kompanija za ulaganje u Crnu Goru.

Prema njegovim riječima, Izraelcima je Crna Gora jedna od omiljenih destinacija, što potvrđuje posjeta više od sto hiljada turista iz Izraela tokom ove godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS