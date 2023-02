Milović: Spajić ove sedmice tražio ispis iz državljanstva Srbije

Podgorica, (MINA) – Lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić je ove sedmice tražio ispis iz državljanstva Srbije, kazao je član Predsjedništva te partije, Andrej Milović.

On je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, rekao da Spajić ima potvrdu da je odjavio prebivalište u Srbiji i potvrdu da je predao zahtjev u kom se navodi da se odriče srpskog državljanstva.

“Shodno tome, ima sve ono što je potrebno da preda Državnoj izbornoj komisiji (DIK) ukoliko bude potrebno. Dok god mu Ministarstvo unutrašnjih poslova ne oduzme državljanstvo, Spajić je državljanin Crne Gore”, naveo je Milović.

On je kazao da je Spajić u decembru 2020. godine prodao stan koji je kupio dvije i po godine prije bavljenja politikom, prenosi portal Vijesti.

“Tada je dao nalog svom advokatu Aleksandru Kovačeviću da se reguliše pitanje njegovog prebivališta i državljanstva, odnosno da se uradi otpust”, naveo je Milović.

On je rekao da advokat omaškom nije ispisao iz državljanstva Srbije Spajića.

“Zbog toga što je gospodin Spajić bio u zabludi, doveo je i javnost u zabludu”, naveo je Milović.

On je dodao i da Spajić ima dio odgovornosti, i da je morao da provjeri taj dio.

Milović je kazao “da DIK protiv Spajića vodi hajku”.

“DIK je politički organ koji se o građaninu Spajiću obratio drugoj državi i uveo drugu državu i njene institucije u izborni proces u Crnoj Gori”, naveo je Milović.

Građanski aktivista i bivši posmatrač DIK-a Vuk Maraš kazao je da do ovog trenutka Spajiću nijesu mogli da ograniče kandidaturu iz razloga što je imao prebivalište i državljanstvo Crne Gore.

Kako je rekao, pokretanjem postupka u Srbiji, Spajiću će Crna Gora morati da izda garanciju za srpske vlasti da on neće izgubiti državljanstvo u Crnoj Gori.

“A Crna Gora mu ne može izdati garancije jer će da vodi postupak o oduzimanju državljanstva po sili zakona”, ocijenio je Maraš.

Izvršna direktorica Centra za monitoring i istraživanje Ana Nenezić smatra da u ovom trenutku nema zakonskog osnova da se Spajiću odobri kandidatura za predsjednika.

Predsjednik DIK-a Nikola Mugoša kazao je da ne može komentarisati hipotetičke situacije.

“Tek kad Spajić preda kandidaturu DIK ima rok od 48 sati da o istoj odluči”, naveo je Mugoša.

