Milović: Predao sam SDT-u informaciju o vezama Šukovića sa OKG iz Budve

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Andrej Milović kazao je da je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) predao službenu informaciju o navodnim vezama rukovodioca Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predraga Šukovića sa organizovanom kriminalnom grupom iz Budve.

On je to rekao na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, koji će obaviti kontrolno saslušanje Milovića, Šukovića i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića o potencijalnim zloupotrebama u SPO u slučaju afere Do Kvon i o drugim aktuelnim bezbjednosnim pitanjima.

Milović je naveo da je pažljivo slušao savjete poslanika koalicije Za budućnost Crne Gore Milana Kneževića po pitanju toga da sve što iznosi treba da preda SDT-u.

„Ja sam prije početka sjednice, u devet sati i 20 minuta, predao službenu informaciju o vezama Šukovića sa organizovanom kriminalnom grupom iz Budve, protiv koje vodi postupak SDT, sa dokazima, ugovorima i svim mogućim izvješatajima“, kazao je Milović.

On je rekao da je, takođe, SDT-u predao kompletne spise predmeta za izručenje Binalija Čamgoza.

„Da bi SDT moglo da utvdi jesam li ja šta uradio protivzakonito ili nijesam“, naveo je Milović.

On je podsjetio da je u predmetu Do Kvon prošle sedmice saslušan, gdje je, kako je kazao, ponovio sve što je iznio.

