Milović: Popis odložiti zbog političke nestabilnosti

Podgorica, (MINA) – Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori treba odložiti zbog političke nestabilnosti, negativne kampanje i odsustva adekvatne kontrole, ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Milović.

On je to naveo na društvenoj mreži X.

“Zbog političke nestabilnosti, netransparentnosti, negativne kampanje i odsustva adekvatne kontrole, odložiti popis do trenutka stvaranja uslova povjerenja građana u popisni proces. Zajedno i odgovorno prođimo kroz vrata na koja kucamo kao buduća država članica Evropske unije”, poručio je Milović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS