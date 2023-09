Milović: Nema finalnog dogovora, ali Vlade će biti

Podgorica, (MINA) – Finalni dogovor oko formiranja nove izvršne vlasti nije postignut, ali Vlada će biti formirana, kazao je funkcioner Pokreta Evropa sad (PES) Andrej Milović.

On je u intervjuu Televiziji Crne Gore rekao da ne može konkretno odgovoriti na pitanje kada se može očekivati izglasavanje Vlade, ali da očekuju vrlo brzo izbor, kako predsjednika Skupštine, tako i Vlade.

„Vlade će biti. Potrebno je samo da napravimo dogovor sa svim koalicionim partnerima, odnosno sa svim onim subjektima koji su podržali Milojka Spajića za mandatara nakon konsultacija sa Jakovom Milatovićem“, naveo je Milović.

Upitan ko će biti dio Vlade, odnosno koliko poslanika će je podržati, on je kazao da načelno računaju na 43-44 poslanika.

“Ali ni o brojci ne možemo da govorimo precizno. Vidjećemo još, sve zavisi od dogovora među koalicionim partnerima koji će to broj biti”, dodao je Milović.

Za formiranje Vlade, kako je rekao, potrebna je podrška 41 poslanika.

“I bitno je samo formirati Vladu i krenuti iz ovog političkog haosa u kojem smo bili, i da iz tehničkog mandata pređemo u redovno stanje i državu pokrenemo ka Evropskoj uniji”, naveo je Milović.

Prema njegovim riječima, to što su dvije poslanice PES-a na Glavnom odboru te partije glasale drugačije u odnosu na ostale, ne znači da neće podržati Vladu.

“Spajić je njima ukazao veliko povjerenje i očekujemo da će stati iza svoje partije i svojih ljudi”, kazao je Milović, prenosi Portal RTCG.

Milović je dodao da bi on lično, ako se ne bi usaglasio sa stavom i odlukom partije, podnio ostavku.

On je ponovio da se nada da će se dvije poslanice voditi interesima “svoje kuće”.

Milović je rekao da pregovori teku vrlo inkluzivno, jer “imamo oko deset subjekata koji će biti u toj Vladi”.

On je kazao da nije svaka inkluzivnost dobra.

Prema riječima Milovića, princip inkluzivnosti koji je predložio Milatović u Glavnom gradu je donio Vladislava Dajkovića, Dragana Koprivicu i ostale na pozicijama.

On je rekao da nije bilo simuliranja pregovora sa Za budućnost Crne Gore (ZBCG), i da su razmišljali da uvedu u Vladu i manjine i tu koaliciju i da na taj način “naprave političko pomirenje i krenu ka Briselu”.

“Ali onda ste imali ponašanje iz ZBCG, prije svega Milana Kneževića, koji je ismijavao naše predloge”, naveo je Milović.

Prema njegovim riječima, lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić je želio da postigne dogovor, a Knežević je to sabotirao.

Milović je, govoreći o Građanskom pokretu URA i potencijalnoj saradnji sa njima, kazao da ta partija nije partner i da “nije prihvatljiva ni inostranim partnerima”.

“URA ne može u Vladu, jer je obesmislila cijeli sistem i institucije. Pokazali su da nijedna procedura ne važi, da u Agenciji za nacionalnu bezbjednost mogu da rade šta god hoće. To nije samo naše mišljenje nego i naših inostranih partnera”, naveo je Milović.

