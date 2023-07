Milatović: Zdravlje djece mora biti prioritet svih u državi

Podgorica, (MINA) – Odjeljenje pedijatrije Opšte bolnice (OB) Bijelo Polje sada ima sve što je potrebno kako bi djeca u tom gradu dobila adekvatno liječenje, u skladu sa najvišim standardima, rekao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je, na otvaranju renoviranog Odjeljenja pedijatrije bjelopoljske OB, poručio da pedijatrija u medicini predstavlja zalog za budućnost, jer zdravlje djece mora biti apsolutni prioritet svih u državi.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, on je naveo da su u toj bolnici renovirana odjeljenja, opremljena nova kupatila, kao i da se vodilo računa i o tome da djeca imaju kompletan komfor, dvokrevetne sobe i obezbijeđenu opremu da im boravak u bolnici protekne što lakše.

“To odjeljenje sada ima sve što je potrebno kako bi djeca u Bijelom Polju dobila adekvatno liječenje i boravak nakon liječenja u skladu sa najvišim standardima, a ljekari dobre uslove za rad i šansu da doprinose razvoju dječje medicine”, poručio je Milatović.

On je zahvalio humanitarnoj organizaciji “Hemiias” humaniste Hajriza Brčvaka na donaciji kojom je dobijeno novo i u potpunosti opremljeno odjeljenje koje se prostire na blizu hiljadu kvadrata.

Milatović je rekao da Brčvak, kao neko ko je potekao iz Bijelog Polja, pokazuje djelima kako se voli svoje mjesto i država.

“Ono što država nije mogla, mogao je Brčvak, koji ovim djelom izaziva svako poštovanje i zahvalnost građana cijele Crne Gore”, kazao je Milatović.

On je istakao da je jačanje zdravstvene zaštite djece obaveza cijelog društva.

Prema njegovim riječima, potrebno je uložiti dodatne napore na unapređenju imunizacije najmlađih, podsticanju rane dijagnostike i intervencija u razvojnim poremećajima i rijetkim bolestima kod djece, liječenju i rehabilitaciji djece, promociji zdravih stilova života, edukaciji roditelja i staratelja i razmjeni najboljih praksi.

“Prevencija je ključni element u očuvanju zdravlja djece i neophodno je usmjeriti napore ka očuvanju i unapređenju zdravog i srećnog djetinjstva, rasta i razvoja, kao i zaštitu prava i položaja djece i mladih u savremenom društvu”, kazao je Milatović.

On je naveo da će se kao predsjednik zalagati da ulaganja u zdravstvo budu veća.

Kako je poručio Milatović, kroz zajedničke napore i saradnju svih, Crna Gora može ostvariti pozitivne promjene i stvoriti zdraviju budućnost za svoju djecu i bolju državu, po mjeri svih njenih građana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS