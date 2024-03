Milatović u zvaničnoj posjeti Vatikanu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović otputovao je na poziv pape Franja u Vatikan, gdje će danas i sjutra boraviti u zvaničnoj posjeti Svetoj Stolici.

Iz kabineta predsjednika rekli su da će Milatović sjutra imati susret sa papom Franjom u Apostolskoj palati.

„Tokom boravka u Vatikanu, Milatović će se sastati i sa državnim sekretarom Svete Stolice kardinalom Pjetrom Parolinom“, kaže se u saopštenju.

