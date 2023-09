Milatović: Sve institucije da prate moj primjer transparentnog upravljanja

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da podržava rad Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) u unapređenju transparentnosti rada javne uprave.

On je na Tviteru /Twitter/ naveo da se nada da će sve ostale državne institucije pratiti njegov primjer transparentnog upravljanja.

MANS je podnio danas Generalnom sekretarijatu Predsjednika Crne Gore zahtjev za kompletnom dokumentacijom o troškovima službene posjete Hrvatskoj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS