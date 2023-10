Milatović priredio svečanu večeru u čast Fon der Lajen

Podgorica, (MINA) – Inicijativa “Zajednička platforma za Crnu Goru u EU!“ može biti važan podsticaj za postizanje snažnog političkog konsenzusa oko ubrzanja evropskih integracija Crne Gore, ocijenio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović je na društvenoj mreži X objavio da je večeras domaćin radne večere povodom posjete predsjednice Evropske komisije (EK) Ursule fon der Lajen.

On je kazao da su ubrzanje evropskog puta Crne Gore i unaprjeđenje saradnje sa EU teme o kojima će razgovarati, sa fokusom na ispunjavanju neophodnih reformi u tom cilju.

“Vjerujem da “Zajednička platforma za Crnu Goru u EU!“ koju sam inicirao može biti važan podsticaj za postizanje snažnog političkog konsenzusa oko ubrzanja evropskih integracija naše zemlje”, ocijenio je Milatović.

Fon der Lajen, koja boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori u okviru regionalne posjete Zapadnom Balkanu, sastaće se sjutra sa Milatovićem u Vili Gorica.

Nakon sastanka biće održana zajednička konferencija za novinare Fon der Lajen i Milatovića.

Kako je najavljeno, planiran je i susret Fon der Lajen sa predsjednikom Vlade koji u tom trenutku bude na funkciji, nakon čega će ona posjetiti elektroprenosni objekat u Podgorici, koji je dio Transbalkanskog koridora za prenos električne energije.

