Milatović posthumno odlikovao Sofiju Klikovac Ordenom crnogorske zastave

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović posthumno je, povodom Međunarodnog dana žena, odlikovao Sofiju Klikovac Ordenom crnogorske zastave trećeg stepena koji se dodjeljuje za naročite zasluge za Crnu Goru.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Milatović je Orden uručio njenoj kćerki Ani Klikovac.

Milatović je čestitao 8. mart svim ženama u Crnoj Gori.

“I istakao da na ovaj način odajemo poštovanje ličnosti koja je svoj život posvetila obrazovanju budućih naraštaja i progresivnim idejama koje su obezbjedile bolji status ženama u našoj zemlji”, kaže se u saopštenju.

Milatović je kazao da je legat Klikovac crnogorskom društvu nemjerljiv i da je ostao zauvijek vidan kroz oblikovanje velikog broja generacija, ali i kroz avangardna rješenja koja su ženama omogućile povratak na tržište rada i profesionalan razvoj.

„Naglasio je da se ovim odlikovanjem podsjeća na istorijski značaj crnogorske žene u izgradnji modernog i prosperitetnijieg društva, te poručio da je obaveza svih da kreiramo ambijent u kojem su jednakost, poštovanje i solidarnost preduslov bolje budućnosti za sve“, navodi se u saopštenju.

Iz kabineta Milatovića su kazali da je Klikovac bila doajen predškolskog vaspitanja i obrazovanja i „najpoznatija crnogorska majka“, kako su je mnogi nazivali zbog njenog višedecenijskog rada i herojske borbe za stvaranje uslova za zdrav rast i razvoj djece.

Bila je pokretač predškolskog obrazovanja u Crnoj Gori i osnivač prvih dječijih jaslica.

Klikovac je nakon 41 godine posvećenog rada za sobom ostavila 17 objekata, jaslica i vrtića Javne ustanove „Ljubica Popović”.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS