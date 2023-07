Milatović: Odgoditi objavljivanje izvještaja EK

Podgorica, (MINA) – Objavljivanje izvještaja Evropske komisije (EK) o napretku Crne Gore trebalo bi odgoditi na nekoliko sedmica, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je, na sjednici Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta, rekao da bi bilo dobro odgoditi objavljivanje izvještaja EK.

“Ne mislim na proljeće sljedeće godine. Mislio sam na odgađanje od nekoliko sedmica, kako bi novi sastav parlamenta imao vremena s tehničke strane da se osvrne na neke aspekte izvještaja”, precizirao je Milatović.

Odgovarajući na pitanja evropskih poslanika, Milatović je rekao da će na taj način izvještaj o napretku dobiti dobar i konkretan povratan odgovor.

“Jasno mi je, naravno, da to treba koordinisati sa drugim državama Zapadnog Balkana” kazao je Milatović.

On je rekao da je Crna Gora počel da uvodi red u institucije.

“Ljudi su konačno shvatili da dolazi do pomaka. Došlo je do povećanja povjerenja, privredne konvergencije, što se odražava i primjenjuje kroz privredne reforme”, naveo je Milatović.

Kako je kazao, Crna Gora je potpuno usklađena sa spoljnom i bezbjednosnom politikom EU i vrijedan je član NATO-a.

Milatović je rekao da je prije 2020. Crna Gora više ličila na srednjeazijsku privredu, nego na evropsku, budući da su Kinezi bili najveći ulagači i graditelji u saobraćajnoj infrastrukturi, dok su Rusi činili 30 odsto turista.

“U posljednje tri godine više smo se u privrednom smislu vezali za evropski i američki model”, dodao je Milatović

On je rekao da je Srbija susjed Crne Gore i država sa kojom se odvija najveća trgovinska razmjena.

“Srbija je za nas najveće turističko tržište i jedan od pet vodećih ulagača u Crnu Goru. Vidljivo je da je ona jedan od naših ključnih privrednih partnera i, naravno, razumno je sa takvim susjedom ostvariti zdrave privredne odnose”, naveo je Milatović.

On je podsjetio da Crna Gora i Srbija nemaju diplomatske odnose.

“Nemamo ambasadore, jer smo ih ukinuli i u Srbiji i u Crnoj Gori. U Srbiji nijesmo imali ni zajedničke međuvladine sjednice, i to je jedina država sa kojom nemamo zajednički međunarodni prelaz”, naveo je Milatović.

Kada su u pitanju odnosi sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), on je rekao da je bivši predsjednik Milo Đukanović temu crkve uveo u svakodnevnu političku stvarnost Crne Gore.

“Mislim da se sada o tome ne razgovara. U dnevnoj nacionalnoj politici bavimo se stvarima koje se tiču vladavine prava, privrednog razvoja i evropske integracije”, kazao je Milatović.

Odgovarajući na pitanje o Otvorenom Balkanu, on je rekao da je vodeći prioritet Berlinski proces, i da je u jednom trenutku došlo do određenog usporavanja u implementaciji njegovih odredbi.

“Ne znam zbog čega, ali ono što mogu analizom zaključiti je da se to pokušalo nadomijestiti inicijativom Otvoreni Balkan. Mislim da je ona bila korisna kako bi se određene stvari ubrzale u sklopu Berlinskog procesa”, ocijenio je Milatović

On je rekao da će se kredibilitet Crne Gore, kao NATO članice i buduće EU članice, samo povećavati uz sve procese koji se odvijaju u državi.

“Naredne sedmice imaćemo sljedeću sjednicu parlamenta i zalagaćemo se za stabilnu proevropsku vladu. Jedan od njenih prvih zadataka biće da obnovi rad Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU”, poručio je Milatović.

Govoreći o imenovanjima u pravosuđu, on je rekao da će se održati veliki međuvladin sastanak Crne Gore i EU.

“I tada ćemo zatvoriti neka poglavlja. Kao ministar ekonomskog razvoja bio sam zadužen za otprilike 12 poglavlja, i ona su više-manje spremna za zatvaranje. Otkako smo usvojili novu metodologiju, treba nam još rada u poglavljima 23 i 24 i nadam se da smo to i ostvarili i da ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci završiti taj postupak na sudskom nivou”, rekao je Milatović.

Poslanik EP-a Vladimir Bilčik naveo da je važno da nova vlast u Crnoj Gori ne bude samo proevropska i stabilna, već da se za ključne promjene formira parlamentarna većina.

“Važno je da Crna Gora zaista krene ka EU. Zato je potrebno ispoštovati mišljena Venecijanske komisije, što se do sada nije činilo u potpunosti”, kazao je Bilčik.

Izvjestilac EP-a za Crnu Goru Tonino Picula rekao je da su, nakon dugotrajne političke krize, pratili predsjedničke i parlamentarne izbore u Crnoj Gori.

“Zaista se nadamo da će se uskoro pronaći održiva politička rješenja. Crna Gora je, na žalost propustila da iskoristi vrijeme kako bi dovršila svoj predpristupni process, pa bi svako dalje odgađanje dodatno otežalo situaciju”, rekao je Picula.

