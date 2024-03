Milatović: Očekujem da ćemo biti članica EU do 2028. godine

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je da očekuje da će Crna Gora, kao lider u pregovaračkom procesu, do 2028. godine postati punopravna članica Evropske unije (EU).

On je to rekao na sastanku sa ministarkom vanjskih poslova Njemačke Analenom Berbok, na kojem je saopšteno da odlične i savezničke odnose dvije države karakteriše razvijena bilateralna saradnja i snažno savezništvo u okviru NATO-a.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, zahvalio na kontinuiranoj podršci Njemačke evropskom putu Crne Gore i reformskim procesima, posebno u oblasti jačanja vladavine prava.

Milatović je, kako se dodaje, rekao da očekuje da će Crna Gora, kao lider u pregovaračkom procesu, do 2028. godine postati punopravna članica EU.

To bi, kako je ocijenio Milatović, bio pozitivan signal i ostalim državama kandidatima da se reforme isplate.

On je istakao da je Berlinski proces značajan za jačanje regionalne saradnje i povezivanje država Zapadnog Balkana sa EU na putu evropske integracije.

Milatović je naglasio da je Crna Gora posvećena tom procesu.

On je dodao da je Crna Gora zainteresovana za privlačenje njemačkog kapitala i inteziviranje investicione aktivnosti, ističući da je potrebno unapređenje saradnje u oblasti ekonomije i turizma.

