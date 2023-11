Milatović: Obrazovanje mora postati stub razvoja Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Obrazovanje mora postati stub razvoja Crne Gore, poručio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović dodajući da vjeruje da je ulaganje u ljudski kapital najbolji način da država krene naprijed.

Mialtović je, povodom Međunarodnog dana studenata i srednjoškolaca, posjetio Ekonomski fakultet i gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici.

Iz Službe za informisanje predsjednika rekli su da je Milatović na Ekonomskom fakultetu učestvovao na panel diskusiji „Razgovori sa predsjednikom”, gdje je nakon uvodnog izlaganja odgovarao na pitanja studenata.

“Obrazovanje mora postati stub razvoja Crne Gore i vjerujem da je ulaganje u ljudski kapital najbolji način da naša zemlja krene naprijed“, poručio je Milatović.

On je kazao da se zalaže za uspostavljanje sistema vrijednosti u kome su za uspjeh u životu potrebni isključivo znanje i vrijedan rad.

„Čestitam vam vaš dan i sa pozicije koju pokrivam snažno ću uticati na teme koje se tiču razvoja Crne Gore, jer su mi građani povjerili legitimitet da ukažem na sve oblasti koje zahtijevaju unaprjeđenje“, rekao je Milatović.

On je kazao da će učiniti sve da promoviše značaj obrazovanja za dalji napredak društva.

Studenti su, kako se navodi, Milatoviću predočili izazove sa kojima se mladi ljudi suočavaju nakon završetka fakulteta, prvenstveno nemogućnošću da se zaposle, a teme razgovora bile su i aktuelna dešavanja u zemlji.

Dekan Ekonomskog fakulteta Mijat Jocović iskazao je zadovoljstvo što Milatović, koji je bio student generacije na tom fakultetu, dolazi u mandatu najviše pozicije u državi povodom dana koji slavi važnost obrazovanja.

U razgovoru sa srednjoškolcima u gimnaziji “Slobodan Škerović”, Milatović je podijelio iskustva tokom obrazovanja i rada u Crnoj Gori i inostranstvu.

“Ako želite da napravite nešto više, morate izaći iz zone komfora. Ohrabrujem vas da se prijavite na različite programe u inostranstvu koji će vam pomoći da raširite vidike, razvijate se i napredujete, ali i da, kao ja, pronađete svoje mjesto pod Suncem u Crnoj Gori“, kazao je Milatović.

On je istakao da je obrazovanje najbolja investicija i da, kao vid dodatnog ulaganja u obrazovanje, planira pokretanje Fonda za izvrsnost pod pokroviteljstvom institucije predsjednika, koji bi stipendirao najbolje studente na najprestižnijim univerzitetima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS