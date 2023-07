Milatović i Udruženje pravnika spremni za produbljivanje saradnje

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i Udruženje pravnika spremni su za produbljivanje saradnje u narednom periodu, u cilju osnaživanja i promovisanja društvenog dijaloga, saopšteno je iz Službe za informisanje predsjednika.

Milatović je primio delegaciju Udruženja pravnika povodom 90. godišnjice rada te asocijacije.

Iz Službe za informisanje predsjednika rekli su da se na sastanku razgovaralo o temama koje preokupiraju interesovanje stručne javnosti, a koje su preduslov efikasnog funkcionisanja pravnog i institucionalnog poretka u Crnoj Gori.

„Obostrano je iskazana spremnost za produbljivanjem saradnje u narednom periodu, u cilju osnaživanja i promovisanja društvenog dijaloga u ovoj oblasti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Milatović iskazao spremnost da, u saradnji sa Udruženjem, bude domaćin dijaloga pravne javnosti o važnim zakonodavnim inicijativama.

On je istakao značaj koji Udruženje pravnika, decenijama unazad, ima u pravnom životu države.

„Predsjednik Udruženja pravnika Branislav Radulović upoznao je Milatovića o aktivnostima tog Udruženja, sa posebnim akcentom na Plan obilježavanja tog značajnog jubileja“, kaže se u saopštenju.

