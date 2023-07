Milatović: Dijaspora pouzdan oslonac Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Crnogorska dijaspora pouzdan je oslonac Crnoj Gori i njenom sveukupnom društvenom razvoju i ekonomskom prosperitetu, kazao je predsjednik države Jakov Milatović.

Iz Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima saopšteno je da je u njihovoj i organizaciji Opštine Plav sinoć održana završna manifestacija ovogodišnjih Dana dijaspore-iseljenika, centralna proslava na Glavnom gradskom trgu u tom gradu.

“Energija koju osjećam na svakom koraku uvjerava me da ljubav prema našoj zajedničkoj kući, Crnoj Gori, ne mogu umanjiti ni kilometri koji vas, uslijed životnih okolnosti, privremeno dijele od njenih granica“, rekao je Milatović.

On je poručio da je crnogorska dijaspora bila, a i danas je pouzdan oslonac Crnoj Gori, njenom sveukupnom društvenom razvoju i ekonomskom prosperitetu.

“Događaji poput ovog lijepa su prilika da se podsjetimo koliko je važno da, kao država, njegujemo dobre odnose sa crnogorskom dijasporom“, naveo je Milatović.

Dijaspora, kako je kazao, predstavlja neprocjenjivo blago našeg kulturnog identiteta i snažnu ekonomsku podršku.

„Značajan je broj aktivnosti kojima ste vi, pripadnici crnogorske dijaspore, doprinijeli razvoju Crne Gore, čineći je puno boljim mjestom za život nego što je ona to bila u vremenima kada ste bili prinuđeni da je, nadam se, samo privremeno napustite“, rekao je Milatović.

On je naveo da je spreman da učini sve da se odnos države prema crnogorskoj dijaspori dodatno osnaži i unaprijedi.

Milatović je dodijelio posthumno Povelju Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima Luciji Petričević iz Argentine, koju je u ime porodice preuzela njena sestra Sofija Petričević.

Predsjednik Opštine Plav Nihad Canović kazao je da su, kada se spomenu riječi lojalnost i posvećenost domovini, crnogorski iseljenici prva asocijacija.

Oni su, kako je rekao, mnogo puta do sada pokazali kako se poštuje, čuva i voli svoje, kako se na pravi i iskren način brine o svojoj postojbini, bilo da je zovu babovinom, otadžbinom ili zavičajem.

„Zato, ne smijemo nikada dozvoliti da vas bilo ko smjesti u broj i statistiku“, poručio je Canović.

On je, kako je saopšteno, upoznao prisutne sa planiranim aktivnostima opštine, koja nastoji da poboljša lokalnu infrastrukturu koja bi unaprijedila uslove za život svih građana i samim tim smanjila stepen iseljavanja.

„I stvorila povoljan privredni ambijent, koji bi omogućio otvaranje novih radnih mjesta, ali i privukao ljude iz dijaspore da prepoznaju šansu za investiranje u taj grad“, kaže se u saopštenju.

Vršilac dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima, Arben Jakupi, istakao je da je ponosan i zadovoljan organizacijom ovogodišnjih, šestih po redu Dana dijaspore – iseljenika u Plavu.

On je naveo da je cilj Uprave da podstakne sve institucije države da kontinuirano napreduju, kako bi se stvorili uslovi da se dijaspora polako vraća u matičnu zemlju.

Jakupi je istakao da je zadovoljan što je ove godine Uprava, zajedno sa udruženjima iz dijaspore, realizovala više od 150 značajnih projekata od prethodnih Dana dijaspore.

On je kazao da je ove godine oboren rekord sufinansiranja projekata dijaspore, pa će biti sufinansirano čak 90 projekata.

Kako je naveo, zbog velikog interesovanja za projekat Ljetnje škole, koja ove godine broji 48 polaznika iz devet zemalja, Uprava će premijerno organizovati i Zimsku školu za djecu iz dijaspore, koja će biti održana na sjeveru Crne Gore.

On je pozvao dijasporu da ulaže u matičnu državu, ne samo finansije, već i vještine i znanja koje su dobili školovanjem, usavršavanjem i radom u razvijenim zemljama svijeta.

Iz Uprave su naveli da je na proslavi upriličena tradicionalna dodjela nagrada istaknutim pojedincima i organizacijama dijaspore-iseljenika.

Kako su kazali, Nenad Stevović dobitnik je nagrade za očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori, Asocijacija za solidarnost i kulturu crnogorskih iseljenika dobila je nagradu za doprinos u oblasti diplomatije i promocije Crne Gore.

Zoran Simović dobitnik je nagrada za doprinos u oblasti sporta, Bošnjačko donatorska fondacija BD Fond nagrade za dobročinstvo, a Udruženje Crnogoraca Opštine Kula nagrade za doprinos u oblasti kulture.

Uprava je dodijelila plaketu Šukriji Cecunjaninu za dobročinstvo u oblasti filantropskih i dobrotvornih aktivnosti i zahvalnicu glavnom uredniku portala Gusinje-Plav.com, Rafetu Hotu, za doprinos u oblasti kulture, obrazovanja, njegovanja i promocije kulturnog nasljeđa, osobenosti vrijednosti i stvaralaštva, kao i očuvanje tradicije, kulturnog i jezičkog identiteta Crne Gore u dijaspori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS