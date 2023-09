Milatović danas u Luksemburgu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boraviće danas u radnoj posjeti Luksemburgu, gdje će se sastati sa najvišim zvaničnicima te države.

“Predsjednik i prva dama Milena Milatović sastaće se u Palati velikog vojvode sa njegovim kraljevskim visočanstvom Velikim vojvodom Henrijem“, saopšteno je iz Službe za informisanje predsjednika.

Kako je najavljeno, Milatović će imati i tete-a-tete razgovor sa predsjednikom Vlade Gzavijeom Betelom.

„A biće i gost na svečanom ručku, koji u čast predsjednika i prve dame priređuje premijer Luksemburga“, dodaje se u saopštenju.

Planirano je da se Milatović sastane i sa predsjednikom Predstavničkog doma Fernandom Etgenom, kao i predsjednikom Odbora za vanjske i evropske poslove, saradnju, imigraciju i azil Yves Cruchtenom i članovima tog odbora.

„Uz jačanje bilateralne saradnje, posjetom Luksemburgu predsjednik Milatović nastavlja i niz posjeta prijestonicama Evropske unije u cilju ubrzanja evropskog puta Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

