Milatović čestitao izbor novoj Vladi i rukovodstvu Skupštine

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović čestitao je izbor novom premijeru Milojku Spajiću i članovima 44. Vlade, kao i novoizabranom rukovodstvu Skupstine.

On je, na društvenoj mreži X, naveo da se raduje saradnji oko svih pitanja važnih za dobrobit građana i države.

“Samo sinergijom i posvećenošću svih institucija možemo povesti Crnu Goru naprijed”, poručio je Milatović.

