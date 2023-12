Marković: Popis dao pozitivnu energiju čitavom društvu

Podgorica, (MINA) – Politički razlaz dvije struje u Pokretu Evropa sad (PES), koje predvode premijer Milojko Spajić i predsjednik države Jakov Milatović, pitanje je vremena, smatra generalni direktor Radio Televizije Nikšić i dugogodišnji novinar Nikola Marković.

On je rekao da je očigledno da Spajić i Milatović, iako obojica govore da su pristalice Evropske unije i da su čvrsto na sadašnjem međunarodnom pravcu i kursu Crne Gore, vode dvije politike.

“Kroz više primjera se vidi da nešto ne funkcioniše kako treba u PES-u. Mislim da je pitanje njihovog političkog razlaza samo pitanje vremena”, rekao je Marković u intervjuu agenciji MINA.

On je kazao da ostaje da se vidi da li će biti formirana dva posebna politička subjekta.

“Ili će Milatović, koji je, koliko vidim i koliko znam, u manjini u PES-u, napraviti neku svoju frakciju. Modalitet koji nastane manje je bitan”, dodao je Marković.

Važno je, kako je naveo, da se raščiste odnosi među ljudima koji predstavljaju dvije politike, a koji obavljaju tako važne državne funkcije.

Marković smatra da bi, nakon razlaza, mogao postojati dogovor između dvije strane.

“Kad se oni i formalno, na ovaj ili onaj način, razdvoje, vjerujem da mogu početi novi dogovori između njih, jer će tada već predstavljati i formalno, ako ne dva politička subjekta, ono dvije politike”, ocijenio je Marković.

Prema njegovim riječima, dvije strane u PES-u se deklarativno zalažu za iste stvari.

“Mislim da je Milatovićeva politika više usmjerena na region, na poboljšanje i intenziviranje odnosa konkretno sa Srbijom i to će, negdje, determinisati njihove razlike”, kazao je Marković.

On smatra da će te razlike determinisati i ambicije i Milatovića i Spajića ko će biti lider trenutno najjače stranke u parlamentu.

„Borba se vodi i oko toga, iako još nije potpuno javna”, dodao je Marković.

On je podsjetio na riječi Milatovića da nema konsultacija oko vanjske politike, kao i da je bilo izjava za javnost koje nijesu prirodne, s obzirom na to da je jedan predsjednik, a drugi zamjenik predsjednika iste partije.

“Dobro je za nas, kao društvo, da sve razlike i mimoiložanja budu javni, ali to nije uobičajena praksa za partije. To nam govori da odnosi nijesu dobri i da stvari ne funkcionišu”, kazao je Marković.

Komentarišući rezultate nove Vlade, Marković je rekao da je za ozbiljnu analizu potrebno sačekati prvih 100 dana.

“Ako sumiramo početne rezultate, a rekao bih da više možemo da govorimo o utisku, jer za neke ozbiljnije rezultate ipak treba bar 100 dana da prođe, mislim da se osjeća umjereni optimizam i pozitivan impuls koji je dala 44. Vlada”, kazao je Marković.

On je ukazao na uspješan početak popisa i dogovor koji je napravljen sa opozicijom, ali i na to da su pred Vladom ogromni izazovi zbog više stvari.

“Prije svega zbog odnosa u vladajućoj koaliciji, zbog rješenja u bezbjednosnom sektoru, ali i zbog odnosa unutar PES-a”, kazao je Marković.

Ostaje, kako je rekao, da se vidi na koji način će se to reflektovati na stabilnost Vlade, ali i parlamentarne većine.

“Vjerujem da će se sve to definisati u narednih nekoliko mjeseci”, dodao je Marković.

On je kazao da su ekonomska pitanja i budžet značajni za aktuelnu Vladu, dodajući da je Spajić politiku fokusirao na povećanju minimalnih penzija i plata.

“Siguran sam da politička budućnost Spajića, ali i partije na čijem je čelu, apsolutno i isključivo zavisi od ekonomskih reformi, odnosno od programa Evropa 2”, rekao je Marković.

Kako je naveo, Spajić je svoju političku karijeru postavio na taj način, dok je bivšem premijeru Dritanu Abazoviću fokus bio na pitanjima bezbjednosti.

“Ne kažem da i ovoj Vladi to nije bitno, ali su njeno glavno obilježje ekonomske reforme i podizanje standarda građana. Ukoliko to Spajić ne ispuni u narednih godinu, mislim da nemaju šta da traže na političkoj sceni”, ocijenio je Marković.

Građanima je, kako je kazao, dosta nacionalnih, vjerskih i drugih podjela koje su opterećivale društvo i državu decenijama.

“Vjerujem da ljudi koji su radili program Evropa sad 1 znaju šta ih čeka i da su slično radili sa programom Evropa 2”, kazao je Marković.

On je kazao da građani najviše reaguju na ekonomska pitanja i da bi, nakon popisa, identitetska i slična pitanja mogla biti završena, kako bi ostala samo ekonomija kao glavan tema.

Na pitanje o položaju Demokrata, posebno imajući u vidu nesuglasice koje su se pojavile oko imenovanja u bezbjednosnom sektoru, Marković je rekao da su se iz te partije pokazali kao dobri i iskusni pregovarači, i da je to dobro organizovana stranka koja odluke donosi polako.

On smatra da i tvrđi stavovi koji se pojavljuju iz te partije nijesu slučajni, niti impulsivni.

“Mislim da je to jasna poruka drugim konstituentima vlade, posebno Spajiću, dokle su oni spremni da popuštaju, a koja je njihova crvena linija”, kazao je Marković, dodajući da vjeruje da je i Demokratama u interesu da Vlada traje bar godinu.

Na pitanje da prokomentariše eventualnu rekonstrukciju Vlade i položaj nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF), Marković je kazao da se predsjednik parlamenta Andrija Mandić “mudro ponaša na toj poziciji“.

“Šalje neke nove poruke, nove impulse. Pitanje je sad, prije svega, koliko mu međunarodna zajednica vjeruje da on to radi iskreno”, kazao je Marković.

On je rekao da je do sada rad i Vlade i parlamentarne većine obilježilo to što ni Spajić, ni Mandić nijesu imali nijedan ozbiljniji kiks u pitanju političkog djelovanja.

Marković je podsjetio da i predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević, koji ima najprincipijelnije stavove kada su pitanju identitetske stvari, odnos prema Srbiji i nezavisnosti Kosova, podržava 44. Vladu.

“Mislim da će i od odnosa u samom nekadašnjem DF-u zavisiti i pravac ove Vlade”, kazao je Marković.

On je kazao da će, ukoliko dođe do rekonstrukcije Vlade, posebno biti uvažen Knežević.

“Ako ćemo pošteno da govorimo, nekadašnji DF ima dva lidera. Mandić je postao predsjednik parlamenta i dobio jednu vrastu javnoga priznanja”, kazao je Marković.

Sa druge strane, kako je naveo, Knežević još nije dobio nikakvu funkciju.

“Zato kažem da je vrlo važno da li će biti rekonstrukcije Vlade, jer se očekuje da, ako je bude, tada dominantno bude politički uvažen Knežević”, rekao je Marković.

Komentarišući partije opozicije, Marković je naglasio da se mlađa generacija političara Demokratske partije socijalista (DPS) bori sa nasljeđem bivšeg lidera Mila Đukanovića.

DPS, kako je naveo, sprovodi reforme, a mlada generacija se “politički muči”.

“Oni bi da povećaju svoj politički potencijal, pregovarački koalicijalni kapacitet, a da bi to uradili moraju da se oslobode balasta Đukinovića”, kazao je Marković, navodeći da su oni u komplikovanoj situaciji.

Marković smatra da se oni neće javno i formalno odreći nasleđa Đukanovića, ali da ga u budućim politikama neće puno ni isticati.

Prema njegovim riječima, mnogo toga će zavisiti od postupanja Specijalnog državnog tužilaštva, odnosno od toga da li će ono aktivirati neku od krivičnih prijava koje su podnešene protiv Đukanovića i članova njegove porodice.

„Ukoliko do toga dođe, DPS neće imati kud osim da brani svog nekadašnjeg predsjednika. To će uticati na smanjivanje njihovog koalicijalnog kapaciteta“, smatra Marković.

Sa druge strane, kako je naveo, postoji i varijanta formiranja novog političkog subjekta, koje je najavljivao nekadašnjI premijer iz DPS-a Duško Marković.

“Čini mi se da ćemo, osim mimoilaženja u PES-u, imati i paralelni proces – mimoilaženje u DPS-u”, dkazao je Marković, dodajući da ne bi bilo čudno da ta dva paralelna toka za nekoliko godina dobiju kapacitet koalicione saradnje.

Komentarišući poziciju Građanskog pokreta URA, Marković je ocijenio da je pozicija lidera te stranke Dritana Abazovića, u partijskom smislu, lagodna, i da je on jedini ozbiljan oštri kritičar aktuelne Vlade.

“Mislim da URA ne treba da brine oko cenzusa, vjerujem da će se ona kretati u rezultatu koji je već postigla”, kazao je Marković.

