Manji dio odbornika i nekoliko članova ne čine podgorički odbor PES-a

Podgorica, (MINA) – Manji dio odbornika i nekoliko članova podgoričkog odbora Pokreta odbora Evropa sad (PES) ne predstavljaju ni približno većinu u tom odboru, koji je brojao više od 150 članova, saopšteno je iz te partije.

Članovi podgoričkog odbora PES-a saopštili su ranije danas da su podnijeli ostavke na sve funkcije u toj stranci.

Iz PES-a su kazali da su odbornici te partije obaviješteni da je gradski odbor raspušten zbog ostavke zamjenika predsjednika PES-a na sve funkcije u stranci, uključujući i onu na lokalnom nivou, dodajući da je podgorički odbor imao samo osnivačku sjednicu krajem januara prošle godine.

„Nažalost, iako je Statutom imao obavezu da saziva odbor svaka dva mjeseca, bivši predsjednik odbora i sadašnji predsjednik države nije odavno pokazivao interesovanje za funkcionalnost, koliko za opstrukcije u matičnoj partiji“, kaže se u saopštenju.

U međuvremenu, kako su naveli iz PES-a, određeni su koordinatori za sastavljanje novog gradskog odbora.

„Novi odbor će biti konstituisan u najkraćem mogućem roku, a činiće ga i veliki broj članova prethodnog nefunkcionalnog odbora“, rekli su iz PES-a.

Iz PES-a su poručili da će ostati kompaktna i najjača politička partija u Crnoj Gori i nakon pokušaja da se, kroz neuspjelo urušavanje partije koja je dala ključni doprinos u demokratskim procesima, izazove politička kriza i tako osujeti puna implementacija programa Evropa sad 2 i ubrzani proces pristupanja Evropskoj uniji.

„O čemu svjedoče brojne javne pohvale i priznanja koje je Vlada dobila od međunarodnih partnera za svojih prvih 100 dana“, dodaje se u saopštenju PES-a.

