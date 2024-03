Mandić: Žene su oduvijek bile stub crnogorskog društva

Podgorica, (MINA) – Žene su oduvijek bile stub crnogorskog društva, one su očuvale porodice, ali i mir i stabilnost zajednice u najtežim momentima, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić u čestitci povodom 8. marta Međunarodnog Dana žena.

“Kako tada, tako i danas, pripadnice ljepšeg pola predstavljaju fundament naše zemlje”, rekao je Mandić.

On je dodao da je posebno ponosan na činjenicu da je u kratkom roku formiran Ženski klub 28. saziva Skupštine koji je od izuzetno velikog značaja u borbi za rodnu ravnopravnost u parlamentu i svim ostalim mjestima.

Mandić je istakao da mu je kao predsjedniku Nove sprske demokratije zadovoljstvo što trećinu poslaničkih i funkcionerskih pozicija u toj partiji pokrivaju pripadnice ljepšeg pola i što na taj način podstiču da što više žena učestvuje u političkom životu, ali i drugim životnim sferama.

“Naša je dužnost da našim majkama, sestrama, suprugama i kćerkama pokažemo koliko ih cijenimo svakog dana, a naročito danas. Bez njihove snage i brige ne možemo graditi bolju budućnost za sve”, poručio je Mandić.

