Mandić: Turska veoma značajna za Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Turska ima veliki značaj za Crnu Goru, posebno zbog brojnosti crnogorske iseljeničke zajednice u toj državi koja predstavlja važan most zbližavanja i učvršćivanja veza između dvije zemlje, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

On je razgovarao danas sa ambasadorom Turske u Crnoj Gori, Barišom Kalkavanom.

Kako je saopšteno iz parlamenta, Mandić je istakao da kulturno-istorijske veze dva naroda i frekventan politički dijalog na najvišem nivou, obavezuju zemlje da sa velikom posvećenošću i predanošću nastave da unapređuju uzajamne odnose.

“On je konstatovao da Turska ima veliki značaj za Crnu Goru, posebno imajući u vidu brojnost crnogorske iseljeničke zajednice u Turskoj koja predstavlja važan most zbližavanja i učvršćivanja veza između dvije zemlje”, navodi se u saopštenju.

Mandić je rekao da je zadovoljna činjenicom da dinamični privredni odnosi kontinuirano jačaju, ističući da je ekonomska saradnja u usponu.

On je zahvalio na brojnim donacijama i investicijama turskih kompanija u proteklom periodu.

Kako je saopšteno iz Skupštine, sagovornici su razgovarali o parlamentarnoj saradnji i saglasili se da buduća grupa prijateljstva dva parlamenta može značajno doprinijeti snaženju političkih, ekonomskih i društvenih veza.

„Sagovornici su potvrdili kako se dobri odnosi dvije države posebno ogledaju u parlamentarnoj diplomatiji koju, kako su zaključili, treba i dalje podsticati“, kaže se u saopštenju.

Kalkavan je podsjetio da je Crna Gora pružila veliku podršku Turskoj nakon razornog zemljotresa.

On je, kako se navodi, zahvalio na prijemu i Mandiću prenio poziv predsjednika Velike narodne skupštine Turske Numana Kurtulmusa da posjeti Tursku.

Kalkavan je kazao da se bliskost dva naroda potvrđuje i kroz dugotrajnu saradnju dva parlamenta, navodeći da očekuje da će saradnja tokom 28. saziva biti dodatno unaprijeđena.

