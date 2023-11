Mandić: Snažno ću se zalagati da štitim interese građana Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da će se snažno zalagati da štiti interese crnogorskih građana i da gradi mostove između Crne Gore i Srbije.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je razgovarao danas sa otpravnicom poslova Ambasade Srbije u Crnoj Gori Jelisavetom Čolanović.

Mandić je kazao da je današnji sastanak prilika da dvije zemlje dodatno unaprijede tradicionalno bliske i prijateljske odnose.

„Sa pozicije predsjednika Skupštine, snažno ću se zalagati da štitim interese građana Crne Gore, kao i da gradim mostove između naše dvije zemlje“, rekao je Mandić.

Iz Skupštine su saopštili da je u razgovoru potvrđen interes za poboljšanje političkog dijaloga i dobrosusjedskih odnosa, uz akcenat da komunikacija na najvišem nivou treba da doprinese osnaživanju potencijala za jačanje saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa.

Mandić je istakao da je uloga svih političkih aktera da rade na pomirenju u podijeljenom društvu.

On je naglasio da, uz kontinuirani politički dijalog, saradnju dvije zemlje dodatno učvršćuju i učestali kontakti pripadnika dva naroda.

Mandić je upoznao sagovornicu i sa predstojećim zakonodavnim aktivnostima, kao i aktuelnim političkim dešavanjima.

Čolanović je čestitala Mandiću stupanje na dužnost predsjednika Skupštine.

Ona je navela da je uvjerena da će Mandić raditi u korist svih građana Crne Gore i građana Srbije koji žive u Crnoj Gori.

„Uzdamo se u Vašu mudrost i vjerujemo da političari i u Crnoj Gori i u Srbiji treba da sarađuju za opštu dobrobit“, kazala je Čolanović.

Ona je podsjetila da je parlamentarna saradnja neophodan faktor u međudržavnom dijalogu i navela da očekuje da će Mandić posjetiti Narodnu skupštinu Srbije nakon konstituisanja budućeg saziva.

Iz Skupštine su kazali da su sagovornici, pored ostalog, razgovarali o brojnim pitanjima koja se tiču poboljašanja statusa građana u Crnoj Gori i Srbiji.

„Tokom sastanka je izraženo očekivanje da će Srbija uskoro dobiti ambasadora u Crnoj Gori, što bi bilo važno za dalju saradnju dvije zemlje“, navodi se u saopštenju.

