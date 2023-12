Mandić: Prvi koraci nove parlamentarne većine ohrabrujući

Podgorica, (MINA) – Prvi koraci nove parlamentarne većine djeluju ohrabrujuće, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić, dodajući da očekuje da za Crnu Goru slijedi period bez političkih tenzija.

On je danas razgovarao sa ambasadorom Izraela u Srbiji i na nerezidentnoj osnovi u Crnoj Gori, Jahelom Vilanom.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je upoznao Vilana sa aktuelnom političkom situacijom u Goru, ističući da prvi koraci nove parlamentarne većine djeluju ohrabrujuće.

On je rekao da očekuje da će za Crnu Goru uslijediti period bez političkih tenzija, čemu značajno treba da doprinese dijalog između parlamentarne većine i opozicije.

„Naglasivši da sukobi u Izraelu i Ukrajini zabrinjavaju cijeli svijet, predsjednik je iskazao interesovanje za trenutnu političku situaciju u Izraelu, uz uvjerenje da će uskoro biti postignuto najbolje rješenja za dobro svih građana“, kaže se u saopštenju.

Vilan je, kako se navodi, upoznao Mandića sa situacijom u Izraelu, ističući da je za tu državu poštovanje međunarodnog javnog prava od najvećeg značaja.

On je naglasio da Izrael nije u sukobu sa palestinskim narodom, već sa terorističkom organizacijom Hamas.

Vilan je kazao da Izrael smatra Crnu Goru važnim partnerom, o čemu svjedoči i veliki broj izraelskih turista u Crnoj Gori.

On je čestitao Mandiću izbor na funkciju i uputio mu poziv predsjednika izraelskog Kneseta za zvaničnu posjetu Izraelu.

