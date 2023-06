Loši uslovi u stacionaru Istražnog zatvora

Podogrica, (MINA) – Uslovi u stacionaru Istražnog zatvora u Spužu su loši i neophodna je njegova rekonstrukcija uzimajući u obzir da se tu nalaze osobe koje zahtijevaju pojačanu zdravstvenu njegu, navodi se u izvještaju Nacionalnog mehanizama za prevenciju torture (NPM) za prošlu godinu.

NPM, na čijem je čelu Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, je u tri obilaska u decembru sagledavao uslove u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS).

NMP je konstatovao da su uslovi za boravak u pojedinim paviljonima i organizacionim jedinicama UIKS-a pristojni i da je higijena zadovoljavajuća, ali da su u stacionaru Istražnog zatvora loši.

“Vidljiva su oštećenja na zidnim površinama, sa dotrajalim i nečistim dušecima za spavanje, ali i neadekvatnim sanitarnim prostorom (jedan tuš i wc šolja) koji su u jako lošem stanju”, navodi se u izvještaju.

Ističe se da je stacionaru neophodna rekonstrukcija, naročito uzimajući u obzir da se tu nalaze osobe koje zbog zdravstvenog stanja zahtijevaju pojačanu zdravstvenu njegu.

Predstavnici NMP-a su utvrdili da zdravstvena služba UIKS-a ne posjeduje defibrilator za pružanje hitne medicinske pomoći u slučaju srčanog udara i drugih poremećaja srčanog ritma.

“Imajući u vidu broj pritvorenih i zatvorenih osoba u UIKS-u, nabavka defibrilatora trebala bi biti prioritet Uprave, u cilju pružanja adekvatne zdravstvene zaštite – hitne medicinske pomoći licima u stanju vitalne (životne) ugroženosti”, kaže se u izvještaju.

Navodi se da je su vrijeme obilaska NPM-a u UIKS-u nedostajali brojni ljekovi koji se koriste kao akutna ili hronična terapija u liječenju različitih vrsta bolesti, ali da je deficit tih ljekova bio posljedica njihovog nedostatka na nivou cijele države

Prema navodima koje su predstavnici NPM-a dobili pregled, pritvorenih i zatvorenih lica, obavlja zatvorski ljekar u prisustvu službenika obezbjeđenja.

NPM je upozorio da svako prisustvo trećeg lica, a naročito nemedicinskog osoblja, tokom zdravstvenog pregleda ozbiljno narušava princip povjerljivosti na relaciji pacijent-ljekar, na šta upućuje i CPT kroz svoje standarde – da sloboda pristanka i poštovanja poverljivosti spadaju u osnovna prava pacijenta.

U Izvještaju se navodi da je u medicinskim kartonima koji su slučajno uzorkovani i bili predmet monitoringa, zapaženo da su prilikom prijema u UIKS povrede evidentirane na body chart-u, u zdravstvenom kartonu pacijenta, sa naznačenom vrstom i lokacijama povreda, ali bez propratne foto dokumentacije.

Kako se dodaje, uvidom u zdravstvene kartone nekih od pacijenat koji su svakodnevno koristili Clozapin, delegacija NPM-a je utvrdila da ne postoji praksa redovne kontrole krvnih slika pacijenata koji su na terapiji ovim lijekom.

“Imajući u vidu smrtan ishod kao najtežu neželjenu komplikaciju primjene Clozapina, neophodno je preduzeti sve mjere u skladu sa preporukama za korišćenje tog lijeka, kako bi se na vrijeme uočili i prevenirali svi potencijalno neželjeni efekti primjene tog lijeka”, ukazao je Zaštitnik.

Predstavnici NMP su kontrolom registra ustanovili da Liste fiksacije pojedinih pacijenata nijesu vođene u skladu sa standardima, a da u zdravstvenim kartonima pacijenata kojima je naložena primjena ove mjere nedostaju propratna ljekarska (psihijatrijska) obrazloženja o primjeni ili razlozima za primjenu.

Zaštitnik je, kao NPM, ukazao da primjena mehaničkog ograničavanja slobode kretanja zahtijeva kontinuirani nadzor od medicinskog osoblja, sa redovnim praćenjem i evidencijom vitalnih parametara, kao i pisanu evidenciju psihijatra u zdravstvenom kartonu o razlozima primjene te mjere.

“Takođe, važno je da u slučaju potrebe za mehaničkim ograničenjem slobode kretanja ovu mjeru sprovode obučeni medicinski radnici”, dodaje se u izvještaju.

Navodi se da u UIKS-u ne postoji obavezan ginekološki pregled žena koje su na izdržavanju kazne zatvora i da se, po riječima osoblja, rade isključivo na lični zahtjev zatvorenice, odvođenjem na ginekološki pregled u KCCG.

“U cilju prevencije rizika od zanemarivanja specifičnih potreba žena, važno je uspostaviti evidencije o obavljenim preventivnim pregledima tokom izdržavanje kazne (mamografija, screening na HPV, papa test…)”, piše u izvještaju.

U okviru osnovnog higijenskog paketa za osobe lišene slobode UIKS ne obezbjeđuje higijenska sredstva specifična za održavanje higijene zatvorenica, pa je Zaštitnik predložio da ubuduće Uprava te stavke uvrstiti u osnovni higijenski paket.

