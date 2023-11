Ličnost i Njegoševo djelo najznačajniji simboli Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Ličnost Petra II Petrovića Njegoša i njegovo vječno aktuelno djelo, koje ostaje da svijetli svim budućim generacijama, najznačajniji su simboli Crne Gore, kazao je predsjednik Vlade Milojko Spajić.

“Čini mi izuzetnu čast što baš ove godine, na veliki jubilej – 210 godina od rođenja Njegoša, svim građankama i građanima Crne Gore imam priliku da čestitam Njegošev dan“, naveo je Spajić u čestitki povodom 13. novembra.

On je rekao da su ličnost Njegoša, vladike, vladara, pjesnika i mudraca i njegovo vječno aktuelno djelo, koje ostaje da svijetli svim budućim generacijama, emitujući poruke koje nadahnjuju uzvišenu čovjekovu potrebu da se izbori za slobodu i pronađe najdublji smisao i cilj svog postojanja – najznačajniji simboli Crne Gore.

Prema riječima Spajića, „Njegoševa poetska kosmogonija iznad je dnevnih i lokalnih zađevica i po prirodi je poziv da se i mi izdignemo iznad ličnih ponora i sujeta“.

„Stoga, ovu svečanu priliku koristim da nas sve podsjetim na jednu od poruka koje svijetle u pregršti Njegoševe Luče i koja nam može i kao pojedincima i društvu u cjelini biti putokaz i algoritam u rješavanju mnogih izazova u okviru najšire zajednice i u našim ličnim sudbinama. „S točke svake pogledaj čovjeka, kako hoćeš sudi o čovjeku – tajna čojku čovjek je najviša““, naveo je Spajić.

On je kazao da Njegoš ostaje „naša najviša tajna“.

„Ali i najoštroumniji glas koji nas u svim vremenima svojim polifonijskim djelom poziva da se borimo za društvo slobodnih pojedinaca, koji baštine najviše etičke i moralne osobine“, navodi se u čestitki Spajića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS