Laketić novi šef Medijskog tima URA-e

Podgorica, (MINA) – Boško Laketić izabran je za novog šefa Medijskog tima Građanskog pokreta URA, saopšteno je iz te partije.

Iz URA-e su kazali da je Laketić izabran jednoglasno, na sinoć održanoj sjednici Glavnog odbora te stranke, a na predlog Predsjedništva partije.

Laketić je rođen 1993. godine u Mojkovcu, osnovnu i srednju školu je završio u rodnom gradu, a potom istoriju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, na kojem trenutno pohađa i master studije.

„Član je URA-e od 2016. godine, a trenutno je i predsjednik mojkovačkog odbora URA-e i odbornik u Skupštini Opštine Mojkovac“, navodi se u saopštenju.

Laketić je, u obraćanju nakon što je izabran, istakao da je URA do sada u mnogim segmentima pomjerala granice političkog marketinga u Crnoj Gori i da se nada da će i on opravdati povjerenje partije i zajedno sa svojim timom tu praksu nastaviti.

On je rekao da od nastanka pokazuju da su, kad su jedinstveni i vjeruju svim srcem u ono što rade, sposobni za velike stvari i da znaju kako da Crnu Goru, uz sve izazove, guraju naprijed.

„Druge partije imaju političke saveznike, svoje klanove, svoje kontroverzne biznismene, svoje nevladine organizacije, svoje medije, televizije, portale“, kazao je Laketić.

URA, kako je naveo, to nema.

„Zbog toga ona nikad nije bila za one sa mekom kičmom, zato nikad nije bilo ni lako biti dio nje, ali je zato lijepo”, rekao je Laketić.

