Krivična prijava zbog ilegalnog oružja i municije

Podgorica, (MINA) – Policijski službenici su, pretresom na dvije lokacije u Šavniku, pronašli ilegalno oružje i municiju zbog čega su podnijeli krivičnu prijavu protiv Č.D. (46).

Iz Uprave policije su naveli da službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“ u kontinuitetu planski rade kako bi pronašli oružje u ilegalnom posjedu i spriječili krivična djela i prekršaje.

Kako su dodali, u nastavku tih aktivnost policijski službenici su, na osnovu operativnih saznanja i po naredbi istražnog sudije Osnovnog suda u Pljevljima, pretresli stan i druge prostorije na dvije lokacije koje koristi Č.D. (46).

“Tom prilikom policijski službenici pronašli su lovačku pušku, vazdušku pušku sa optičkim nišanom i 244 komada puščanih metaka različitog kalibra”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, sa tim je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima i po njegovom nalogu je protiv Č.D. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

