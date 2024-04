Koprivica: Vlada ima snažnu reformsku volju

Podgorica, (MINA) – Institucije u Crnoj Gori neophodno je osposobiti, kako pojedinačni predmeti, korupcionaške afere i skandali, koji su potkopavali temelje pravnog sistema, ne bi zastarjeli i bili zaboravljeni, poručio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica.

On je to kazao u Skupštini, odgovarajući na poslaničko pitanje Maje Vukićević da li je zadovoljan načinom i dinamikom borbe protiv korupcije i kriminala i koje su najveće prepreke za procesuiranje krivičnih djela iz tih oblasti.

Koprivica je poručio da 44. Vlada ima snažnu reformsku volju.

„Ne samo zbog unutrašnjih potreba građana nego i zbog osjećaja pravde, koji je neophodno zadovoljiti kod ljudi koji su obespravljeni i osiromašeni djelovanjem autoritarnog režima, ali svakako i zbog uspjeha u evropskim integracijama“, naveo je Koprivica.

On je kazao da su preduzete intenzivne reformske aktivnosti, u cilju osposobljavanja institucija, kako bi one imale kapacitet da se suoče sa problemima.

Koprivica je rekao da su nacrti sistemskih zakona koji se osnose na institucije koje se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala sačinjeni u jednom rekordnom roku.

On je podsjetio da je formiran Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije, koji će, kako je naveo, biti važan katalizator antikorupcijskih aktivnosti Vlade.

Koprivica je dodao da su izmjenama Krivičnog zakonika, na predlog Vlade, uvedena nova krivična djela – zloupotrebe u postupku javnih nabavki, stečaja i privatizacije.

„Da pojedinačni predmeti, korupcionaške afere i skandali, koji su potkopavali temelje pravnog sistema i poništavali osjećaj pravičnosti i pravednosti u društvu, ne bi zastarjeli i bili zaboravljeni neophodno je da osposobimo institucije, da se one očiste od kriminala i korupcije“, naglasio je Koprivica.

Prema njegovim riječima, među ključnim naslijeđenim problemima je, prije svega, infiltracija korupcije u državne strukture i činjenica da je korupcija rasprostranjena u mnogim oblastima.

„U prethodnom periodu i tokom 43. Vlade nije usvojen nijedan zakonski propis i strateški dokument koji se odnosi na borbu protiv korupcije, a tiče se obaveza iz pregovaračkog procesa“, kazao je Koprivica.

To je, kako je rekao, ozbiljan deficit, jer bez sistemskih rješenja ne može biti djelotvorne borbe protiv korupcije.

On je naveo da su preširoko postavljene nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva, umjesto da se to tužilaštvo fokusira na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, u cilju veće efikasnosti.

Koprivica je ocijenio da postoji nizak nivo koordinacije i neefikasan sistem međusobne povezanosti nadležnih institucija.

On je kazao da je Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) od 31. jula prošle godine bez Savjeta što, kako je rekao, utiče na legitimitet tog organa i nepostojanje kontrole u toj veoma važnoj instituciji.

U Skupštini, kako je naveo, teče postupak izbora novog Savjeta ASK-a.

On je kazao da, imajući u vidu uspješna pravosudna imenovanja, vjeruje da će će se i taj proces završiti izborom nezavisnog i nepristrasnog Savjeta.

„Dakle, neophodno je izgraditi jak sistem, očistiti ga od naslaga korupcije i kriminala da bi on bio sposoban da rješava sve ove predmete i da nijedan od njih ne bude zaboravljen i da ne zastari“, istakao je Koprivica.

On je, govoreći o napadima na novinare, rekao da je saglasan da iza napada na novinare i medije stoji vrh bivšeg režima.

„Zato što su ti mediji bili ono što je trebalo da budu nadležne institucije, ključni borci protiv korupcije i organizovanog kriminala, i zahvaljujući njihovoj aktivnosti došlo je do rasvjetljavanja brojnih slučajeva, afera i skandala“, kazao je Koprivica.

On je istakao da se institucije prvo moraju očistiti od korupcije, da bi bile djelotvorne u otkrivanju korupcije i organizovanog kriminala.

