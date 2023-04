Koprivica: Otkrivanje istine od ključne važnosti za uspostavljanje pravde

Podgorica, (MINA) – Otkrivanje istine i rješavanje problema od ključne je važnosti za uspostavljanje pravde i jačanje integriteta institucija, poručio je predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Momo Koprivica.

On je kazao da rasprava koja se održala u utorak na Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu može biti neprijatna za brojne djelove sistema.

“Ali, otkrivanje istine i rješavanje problema je od ključne važnosti za uspostavljanje pravde i jačanje integriteta institucija. Kao što se klupko polako odmotava, ljudi u njemu se sami otkrivaju, a Boga mi i javljaju”, rekao je Koprivica.

Kako je naveo, ko god je dugo ostao sakriven, sada će biti razobličen, “pa kome pravo, kome krivo”.

Koprivica je kazao da se izrečeni stavovi sutkinje Suzane Mugoše, povodom sjednice Odbora, mogu interpretirati na različite načine, ne samo zbog njenog ranijeg postupanja, nego i sadašnjeg djelovanja.

“Ali ono što se sigurno da zaključiti, sutkinja Mugoša se niti jednom rečenicom nije osvrnula na činjenicu da se djeca glavnog specijalnog tužioca igraju u sobi, zahvaljujući sistemu koji joj je bio povjeren na čuvanje”, navodi se u saopštenju Koprivice.

Prema njegovim riječima, Mugoša o tome ne pokazuje ni trunku brige, ali zato “brine jer su raskrinkana nepočinstva pravosudnih i policijskih zvaničnika, i razgrnut mrak kojim su prekrivena krivična djela koja su činjena radi lakšeg djelovanja narko kartela”.

“Da ne govorimo da je ni ne brine što specijalna tužiteljka nije ni postavila pitanje odakle su dvojica okorjelih kriminalaca, regionalnih kasapa, mogli znati da im je ukinuta zabrana ulaska, pa su se uputili u Crnu Goru, i to preko zvaničnog prelaza, a sve kako bi prisustvovali proslavi šefa narko klana, sa policijskim službenicima o kojima su stigle dostave EUROPOL- a i bile u njenom tužilaštvu i prije nego što je ona odbacila krivičnu prijavu”, naveo je Koprivica.

On je rekao da je Mugoša tokom svog postupanja možda željela da implementira neki novi pristup u borbi protiv kriminala “o kojem još ništa ne znamo”.

Taj pristup, kako je kazao Koprivica, očigledno ne izgleda baš obećavajuće.

“Razumjećete me gospođo Mugoša, kao predsjednik Odbora moram ublažiti retoriku, iako je momenat dramatičan”, navodi se u saopštenju Koprivice.

On je rekao da se poslužio ironijom, “da Mugoši dočara kako je i na koji način do sada postupala”.

“No, nadamo se da će sutkinja Mugoša jednog dana shvatiti da pravosuđe nije igračka i da njeni postupci imaju ozbiljne posljedice po živote običnih ljudi”, kazao je Koprivica.

On je rekao da postupci Mugoše mnogima nijesu najjasniji.

“Kao recimo nama koji se borimo protiv organizovanog kriminala i korupcije i koji Vas savršeno dobro razumijemo. Zato predlažem da ih i ne pojašnjavate, jer će za široke narodne mase kineska abeceda biti razumljivija od njih”, naveo je Koprivica.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS