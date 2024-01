Koprivica: Opstrukcije neće dovesti u pitanje izbor VDT-a

Podgorica, (MINA) – Bilo kakva opstrukcija neće dovesti u pitanje pokazanu sposobnost Skupštine da postigne konsenzus u pogledu izbora najviših pravosudnih zvaničnika, kazao je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica, navodeći da je najznačajniji takav izbor, izbor vrhovnog državnog tužioca.

Koprivica je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, na sastanku sa ambasadorom Bugarske u Crnoj Gori Stefanom Dimitrovim, istakao da su ciljevi 44. Vlade vladavina prava i evropski napredak.

On je naglasio da su već postignuti značajni rezultati i ostvarena važna pravosudna imenovanja.

Koprivica je dodao da su usvojeni određeni reformski zakoni u oblasti antikorupcije i borbe protiv pranja novca i da je postignut i održiv dogovor o popisu.

„U kreiranoj atmosferi konsenzusa i dijaloga od presudnog značaja za reformu EU integracija i manifestaciju demokratske zrelosti institucija je dovršetak pravosudnih imenovanja, a to je izbor vrhovnog državnog tužioca u punom mandatu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da VD stanje onemogućava sveobuhvatnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, urušava nezavisnost institucija, ali i otežava rad Specijalnog državnog tužilaštva, koje je u prethodnom periodu dalo nemjerljiv doprinos sveukupnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

„U tom smislu, Koprivica je istakao čvrsto uvjerenje da bilo kakva opstrukcija neće dovesti u pitanje pokazanu sposobnost Skupštine da postigne nacionalni konsenzus u pogledu izbora najviših pravosudnih zvaničnika, a najznačajniji takav izbor, je izbor vrhovnog državnog tužioca“, kaže se u saopštenju.

Koprivica je poželio dobrodošlicu Dimitrovu i zahvalio na podršci Bugarske Crnoj Gori, posebno jer dvije države vežu istorijske veze.

Dimitrov je čestitao formiranje Vlade i stupanje Koprivici na važnu funkciju.

On je čestitao Vladi na cjelokupnom dosadašnjem radu i dodao da se Bugarska zalaže za princip zasluga u pogledu pristupanja EU.

Dimitrov je naveo da je uvjeren da Crna Gora može da bude dobar primjer na Zapadnom Balkanu.

On je ukazao da Bugarska može značajno pomoći Crnoj Gori i istakao da je potrebno ojačati bilateralne odnose između dvije države na nivou ministarstava, za šta postoji realna šansa.

Dimitrov je rekao da postoji velika šansa za jačanje privredne i ekonomske sardnje između dvije države, kao i u oblasti kulture.

On je naveo da Ambasada Bugarske planira da u maju organizuje Nedjelju kulture, kao i da se planira proslava Nacionalnog praznika Bugarske 5. marta na Cetinju.

Dimitrov je rekao da iskreno vjeruje da ako Crna Gora nastavi ovim putem, ima velike mogućnosti da završi proces pristupanja EU i prije 2030. godine.

Sagovornici su, kako je saopšteno, istakli dobre odnose Bugarske i Crne Gore, prožete istorijskim i kulturološkim vezama.

„Oni su izrazili želju za produbljivanjerm dobre saradnje i zajedničkog političkog djelovanja koje se može samo intenzivirati u budućnosti, i dogovorili nastavak produktivne saradnje u oblastima od zajedničkog interesa“, navodi se u saopštenju.

