Koprivica: Jačaćemo postojeće i kreirati nove mehanizme za borbu protiv terorizma

Podgorica, (MINA) – Problem nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori nije posebno izražen, ali će država u kontinuitetu raditi na jačanju postojećih i kreiranju novih mehanizama, uz unapređenje strateškog okvira, poručio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Petar Koprivica.

Koprivica, koji je i koordinator Nacionalnog međuresornog operativnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma, terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma, učestovavao je na Regionalnom sastanku nacionalnih P/CVE koordinatora zemalja Zapadnog Balkana (RNNC), koji je u srijedu održan u Tirani.

Kako je saopšteno iz MUP-a, tema sastanka je bila sagledavanje stanja realizovanih aktivnosti iz Zajedničkog akcionog plana za borbu protiv terorizma na Zapadnom Balkanu, kao i usaglašavanje budućih potreba zemalja na polju jačanja mehanizama na suzbijanju terorizma i nasilnog ekstremizma.

Koprivica je naglasio opredjeljenost Crne Gore da posvećeno radi na ispunjenju svih obaveza iz Zajedničkog akcionog plana.

„Uzimajući u obzir da u Crnoj Gori problem nasilnog ekstremizma nije posebno izražen, ali da nijedna država nije imuna na ovu pojavu i da rizik uvijek postoji, radićemo u kontinuitetu na jačanju postojećih mehanizama i kreiranju novih, uz unapređenje strateškog okvira naše zemlje“, kazao je Koprivica.

Regionalni sastanak je organizovala Inicijativa za Integrisano upravljanje unutrašnjom bezbjednošću (Integrative Internal Security Governance initiative – IISG).

Sastanku su, pored nacionalnih koordinatora Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovne, Sjeverne Makedonije, Albanije i Kosova, prisustvovali predstavnici ambasada Velike Britanije i Holandije, kao i više predstavnika međunarodnih partnera.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS