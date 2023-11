Koprivica: Iniciraću izbor novog Savjeta ASK-a

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica najavio je da će inicirati izbor novog Savjeta Agencije za sprečavanje koprupcije (ASK) koji bi se, kako je rekao, bavio i odgovornošću direktorice ASK Jelene Perović.

Koprivica je, na društvenoj mreži X, napisao da je nedopustivo da na čelu institucije kakva je ASK ne bude profesionalac, već “partijski poslušnik i eksponent funkcionera, koje je zapravo trebao kontrolisati”.

Kako je kazao, nedopustivo je da neko ko je trebao da se bavi imovinom bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, sa njom komunicira i žali zbog hapšenja njenog vozača upletenog u organizovani kriminal i napade na novinare.

“Umjesto da se bavi konfliktom interesa prilikom odlučivanja Medenice, direktorica ASK-a joj pokazuje servilnost i podržava odluku koju obara Upravni sud kao nezakonitu”, rekao je Koprivica.

On je naveo da je nedopustivo i da neko ko kontroliše zakonitost izbora drugih, po sopstvenim riječima, bude biran političkim namještenjem umjesto javnim konkursom.

Kako je Koprivica rekao, pristrasno i servilno postupanje u brojnim slučajevima do sada, posebno onim koji se tiču imovine i životnog stila šefa bivšeg režima, sada nakon bjelodanih dokaza, postaje sasvim jasno i uverljivo.

“Iniciraću, u skladu sa svojim nadležnostima, da se pokrene izbor novog Savjeta ASK-a, koji bi se, pored ostalog, bavio i odgovornošću aktuelne direktorice”, kazao je Koprivica.

