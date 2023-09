Kod Nikšićanina pronađene četiri automatske i lovačka puška

Podgorica, (MINA) – Službenici nikšićke policije uhapsili su sugrađanina D.K. (68) kod kojeg su pronašli tri automatske i jednu lovačku pušku, kao i veću količinu municije.

Iz Uprave policije je saopšteno da su njihovi službenici, postupajući po naredbi nadležnog sudije, pretresli stan i druge prostorije koje koristi D.K.

„Pronađene su i oduzete tri automatske puške, lovačka puška marke „Brno“, sedam komada protivavionske municije, 305 komada municije različite vrste i kalibra, četiri tromblonska nastavka, okvir od automatske puške i dva redenika za lovačku municiju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je o događaju obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću koji je naložio da se D.K. uhapsi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

„Sudija za istragu Osnovnog suda u Nikšiću je ovom licu odredio pritvor do 30 dana“, dodaje se u saopštenju.

