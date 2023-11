Knežević: Saznati postoji li komunikacija između Medenice i Mugoše

Podgorica, (MINA) – Javnost treba da zna da li postoji li još operativnih podataka i prepiski između nekadašnje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i sutkinje Suzane Mugoše koja je donijela osuđujuću presudu u predmetu “državni udar”, kazao je predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević.

Knežević je to kazao komentarišući objavljivanje Skaj /Sky/ prepiski između bivšeg pomoćnika direktora policije Petra Lazovića i policijskog službenika Ljuba Milovića, koje se tiču presude u predmetu državni udar.

On je, na konferenciji za novinare, kazao da je prije nekoliko dana jedan od specijalnih državnih tužilaca saopštio da su u SDT-u pročitali svu Skaj prepisku između pripadnika klanova.

“Želim da ih pitam da li su pročitali prepisku Lazovića i Milovića koja počinje na način da je “u Kotoru sve završeno”, što znači da je jedan od njih dvojice sigurno išao kod (Radoja) Zvicera da obezbijedi novac a da nakon toga se saopšti u prepisci da ne postoji limit kako bi Mandiću, Mihailu Čađenoviću i meni bilo presuđeno na Apelacionom sudu”, rekao je Knežević.

On je pitao tužioca koji je saopštio da je pročitao sve Sky prepiske da li je pokrenut predmet protiv Lazovića, Ljuba Milovića i izvjesnog D koji je bio zadužen da kontaktira muža sudije Seke Piletić, koja je bila izvjestilac na apelacionom sudu.

“Smatramo da bi u interesu procesa ali i javnosti dobro bilo da saznamo postoje li još neki operativni podaci, Sky, Vocap /Whatsup/ ili Vajber /Viber/ prepiske između između Medenice i Mugoše koja je donijela prvostepenu presudu, presuđujući nam preko 70 godina zatvora”, rekao je Knežević na konferenciji za medije.

On je naveo da bi bilo značajno pokrenuti istragu kakvo je bilo glasanje na Apelacionom sudu za ukidajuću presudu Mandiću i njemu.

Knežević je pitao da li je svo troje sudija glaslo za ukidanje presude, odnosno da li je iko bio protiv, kao i da li je onaj ko je bio protiv bio predmet “no-limit obrade Milovića i Zvicera”.

“Vjerujemo da će se tužilaštvo i ostali nadležni organi brzo oglasiti jer je ovo još jedan od dokaza kako je montiran državni udar i kako su sve kriminalne i zarobljene strukture u tužilaštvu i sudovima bile zainteresovane Mandić, Mihailo Čađenović, ja i ostali budemo osuđeni na dugododišnje robije”, dodao je Knežević.

On je naveo da, ukoliko u Europolu postiji prepiska Mugoše i Medenice, očekuju da se tužilaštvo oglasi i da kaže ima li u toj prepisci elemenata zloupotrebe služenog položaja.

Kako je Knežević dodao, ono što je u nedjelju objavljeno bilo je više nego dovoljno da se oglase Sudski i Tužilački savjet (TS).

“Podržaćemo svaku inicijativu za izbor novih članova Sudskog savjeta ali i novi izbor članova TS, pošto već dvije godine čekamo da riješe pritužbe koje smo podnijeli vezano upravo za zloupotrebe koje su sprovodili Milivoje Katnić i Saša Čađenović”, dodao je Knežević.

On je rekao da je pravo je pitanje da li je Katnić imao Sky komunikaciju koja se juče pojavila u Vijestima.

“Na početku suđenja smo tražili da se odbaci ovakva optužnica. Pitamo postupajućeg tužioca (Jelenu) Protić postoje li novi elementi dovoljni za odbacivanje optužnice protiv nas, a za pokretanje optužnice protiv Milovića, Lazovića, Zvicera i Medenice”, naveo je Knežević.

On je naveo da ne očekuju nikakvu podršku niti empatiju.

“Ali da se osam godina fingira proces protiv nas, onda treba da se saopšti da je Demokratska partija socijalista jednako Demokratski front (DF) i da mi sve to treba da izdržimo”, rekao je Knežević.

Upitan da li imaju saznanja o ulozi Zorana Lazovića, on je odgovorio da su, prema njihovim dosadašnjim informacijama, intenzivno u proces bili uključeni njegov sin Petar Lazović i Ljubo Milović.

“I sumnjamo na Radoja Zvicera. Odgovor na to treba da da Specijalno državno tužilaštvo, pošto je pročitalo svu Skaj prepisku. Tužilaštvo, ako je sve to pročitalo, je trebalo da pozove Mandića, Mihaila Čađenovića i mene kao oštećene da nas sasluša u formiranom predmetu protiv Lazovića, MIlovića i ovog misterioznog D”, rekao je Knežević.

Predsjednik Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić rekao je da se u nedjelju desio pravosudni zemljotres kao i da se pokazalo da je Demokratski front opoziciona i dosljedna politička organizacija koja se borila da Crna Gora bude demokratska država.

“Nažalost, zakoni nijesu važili jednako za sve, što se vidi iz presudi. Vidjelo se kako su se presude prodavali. Građani ne žele da, kada odu na sud, umjesto pravde glavnu ulogu vrši novac i to novac mafije, koji treba da eliminiše poštene ljude i čitave političke opcije”, kazao je Mandić.

On je rekao da sada dolazi veliko poravnavanje svih stvari, kada javnost mora da bude upoznata sa svim.

“Danas, kada dolazi do velikog suočavanja, kada isplivava na površinu to smeće od našeg pravosuđa na koje može da utiče mafija, klanovi, da kupuju presude i eliminišu političke protivnike, moramo da se zapitamo da li Sudski i Tužilački savjet radi posao onako kako smo mi očekivali, kada smo vjerovali da ćemo kroz njihov izbor dobiti tijela koja će raditi na ozdravljenju pravosuđa u Crnoj Gori”, kazao je Mandić.

On je rekao da u TS postoje njihove predstavke.

“Da se, poslije svega što se desilo i strašnih događaja koji su izvršeni nad DF, ispravi nepravda ali neko želi da zadrži taj kontinuitet vlasti koji je postojao pod autokratskim režimom Mila Đukanovića”, naveo je Knežević.

On je rekao da je čitava crnogorska javnost nedavno pričala o delfinu koji je spašen u posljednjem trenutku na plaži Jaz.

“Danas kada su u pitanu sudbine ljudi, u nedjelju kada je ovo objavljeno, niko se nije oglasio. Oglašavamo se mi danas jer vidimo da se od juče niko nije oglasio”, kazao je Mandić.

On je rekao da se utvrdi mreža u crnogorsko pravosuđu onih koji su spremni da zakucaju na vrata sudija i da ih pitaju “Koliko ste raspoloženi da Vam damo novca da biste dali presudu kakvu želimo”.

“Ovo je važan trenutak za prevrednovanje stvari u Crnoj Gori. Mislim da je ovo jedna od onih tačaka preko koje ne smje da se pređe. Ovdje se može prelomiti da li ćemo imati institucije koje rade u interesu građana”, kazao je Mandić.

