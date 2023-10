Knežević: Opozicioni predstavnici da uđu u popisne komisije

Podgorica, (MINA) – Demokratska narodna partija (DNP) nema nikakav problem da opozicija bude uključena u kontrolu predstojećeg popisa stanovništva, rekao je predsjednik te stranke Milan Knežević i pozvao opozicione predstavnike da uđu u popisne komisije.

“Naravno da treba (omogućiti opoziciji učešče u popisnim komisija) i, koliko shvatam, upućen im je poziv da se uključe, ali moj utisak je da to ne žele“, kazao je Knežević Vijestima.

Kako je naveo, svi politički subjekti su znali kad će biti održan popis, i previše je simptomatično što su se neki tek sad „sjetili“ da je popis 1. novembra.

„Svako preuzima odgovornost za odluke koje donosi, ali što se tiče DNP-a, nemamo nikakav problem da predstavnici opozicije u punom kapacitetu budu uključeni u kontrolu ovog procesa, i pozivamo ih da iskoriste tu mogućnost”, rekao je Knežević.

On je kazao da su prethodni popisi održani u mnogo složenijim društveno-političkim okolnostima, ali da niko nije pozivao na bojkot i kršenje zakona.

Knežević je dodao da stoga ne vidi smisao “izolacionističkih poteza” Demokratske partije socijalista i ostalih koji pozivaju na bojkot.

Prema njegovim riječima, popis je zakonska obaveza, a ne politički performans, ili izborni proces.

„Država nije u stanju već dvije godine da organizuje popis u skladu sa zakonom i evropskim standardima, što predstavlja klasičnu nemoć njenih institucija“, naveo je Knežević.

On je rekao da zato misli da je posljednji trenutak da se popis održi u mirnoj i demokratskoj atmosferi, bez tenzija i narativa podjela.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS