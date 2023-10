Knežević: Mandić nema rezervne države, radiće za prosperitet Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Kandidat za predsjednika Skupštine Andrija Mandić nema rezervne države i namjerava da svoj ljudski i politički kredibilitet ugradi u prosperitet Crne Gore, kazao je poslanik koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) Milan Knežević.

On je na sjednici Skupštine, obrazlažući predlog za imenovanje Mandića za predsjednika parlamenta, kazao da je Mandić imao prilika da poklekne, izda svoja uvjerenja i postane bezlična politička figura.

Knežević je istakao da Mandić nikada nije bio spreman da trguje ni ideologijom, ni imenom i prezimenom svoje porodice.

„Mandić nema rezervne države i, za razliku od mnogih, namjerava da i ljudski i politički kredibilitet ugradi u prosperitet Crne Gore“, rekao je Knežević.

Prema njegovim riječima, osnovna crta Mandićeve ljudske biografije je istrajnost i spremnost da uvijek napravi ljudski kompromis za dobrobit zajednice i običnih ljudi.

Knežević je naveo da je Mandićeva borba za poštovanje.

“Morate poštovati dvodecenijski period beskompromisne borbe za opstanak naše političke ideje i ideologije”, dodao je Knežević.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković ocijenio je da se danas mijenja karakter Crne Gore i njena spoljno-politička orijentacija.

“I glavnu odgovornost za tako nešto snose oni koji će dati podršku onome koji danas treba da se nađe na poziciji predsjednika Skupštine”, kazao je Živković.

On je poručio da će DPS istrajavati i u opoziciji, na bazi vrijednosti koje poštuju i koje su utemeljili u Crnoj Gori.

Živković je rekao da je očekivao da će danas birati čovjeka koji poštuje Ustav Crne Gore.

„Očekivao sam da ovo bude praznik demokratije, gdje ćemo birati nekoga ko je sebe stvarno pretpostavio NATO i evropskim vrijednostima, koji je djelovanjem uticao na to da se Crna Gora okrene euroatlantskim vrijednostima, da postane članica NATO-a, da otvori svoju evropsku perspektivu“, dodao je Živković.

On je naveo da „suštinski danas nemamo praznik demokratije“.

„Mi danas na čelnu poziciju u Skupštini treba da izaberemo ponosnog četničkog vojvodu, koji to otvoreno za sebe kaže”, rekao je Živković.

Kako je naveo, sva ta oslobodilačka politika koju, između ostalog, personifikuje Mandić, nikada nije priznala Crnu Goru kao nezavisnu i samostalnu državu.

Živković je dodao da Mandić nikada nije priznao rezultate referenduma održanog 2006. godine.

„Osim toga, Mandić je neko ko proslavlja Podgoričku skupštinu, datum kada je Crna Gora nestala“, kazao je Živković, navodeći da Mandić ne priznaje građansko društvo niti koncept građanske države, i da je to više puta sam izjavljivao.

Živković je rekao da je, osim toga, Mandić strastveni borac protiv NATO-a i evropskih vrijednosti i čovjek koji se borio za to da se povuče priznanje Kosova.

Živković je, obraćajući se biračima ZBCG, kazao da se Mandić potpisivanjem koalicionog sporazuma obavezao da sarađuje sa priznatom državom Kosovom.

On je pitao Mandića da li je „on sadašnji Andrija Mandić ili onaj nekadašnji“.

Živković je upitao Mandića da li će povući priznanje Kosova, da li će od Vlade tražiti da istupi iz NATO-a, da li će, kao član Savjeta za odbranu i bezbjednost, glasati da se pošalju vojnici Crne Gore u NATO mirovne misije i da li će uskratiti podšrku Vladi ako budu nastavljene sankcije Rusiji.

“Ako je tačno da ste potpisali ovakav sporazum, a jeste, onda će svaki vaš birač imati potpuno pravo da vas pita zašto ste zbog jedne fotelje predsjednika Skupštine potpuno izdali ideologiju i programske prinicipe”, kazao je Živković.

Mandić je poručio da su danas Crnoj Gori potrebne neke druge poruke.

„Koje sam spreman i lično da nosim, a i vas savjetujem da ne napravite tu grešku da ostanete zarobljenik prošlosti. Nemamo mi u Crnoj Gori nikoga bližeg nego što smo mi jedni drugima”, rekao je Mandić, odgovarajući Živkoviću.

Mandić je dodao da je u predsjedničkoj kampanji kazao da žali zbog mnogih oštrih riječi koje je izgovorio.

On je poručio da bolje poznaje srpski narod u Crnoj Gori, glasače koalicije ZBCG i da zna “šta može da prihvati Srbin u Crnoj Gori”.

„Glasači ZBCG znaju da je ovo dobro za sve u Crnoj Gori, da mi nećemo nikoga da diskriminišemo“, dodao je Mandić.

Poslanik Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović kazao je da će Klub poslanika te partije glasati za kandidata predloženog za predsjednika Skupštine.

On je rekao da smatraju da se demokratija ne mjeri slaganjima nego načinom na koji upravljaju neslaganjima.

„Glasajući za ovog ili bilo kog drugog kandidata ili kandidatkinju, ne znači da prihvatamo svaku izgovorenu rečenicu, političku ideju, već da smo spremni da se odreknemo partikularnih interesa zarad velike ideje i velikog kompromisa u vezi sa formiranem 44. Vlade“, dodao je Bogdanović.

Kako je naveo, glasanje za kandidata koji sa sobom nosi malo oštrije političke tonove, poruke i ideje, ne znači političku koncesiju, već spremnost i hrabrost da se izađe iz postojeće političke i institucionalne krize.

„Ja i klub poslanika Demokrata danas ne glasamo za pojedinca, za politički subjekt, već za dijalog, kompromis i dogovor i na kraju danas glasamo za Crnu Goru“, poručio je Bogdanović.

Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović kazao je da je danas ponovo poražena demokratija u Crnoj Gori.

„Danas se ponovo ponašamo neodgovorno, danas ponovo ne slušamo građane Crne Gore“, dodao je Ibrahimović.

Građani, kako je naveo, daju povjerenje za političku dosljednost i državnu odgovornost.

Prema riječima Ibrahimovića, vrijeme će pokazati da će povjerenje dugoročno dobijati samo one partije koje imaju dosljednost i ispravnu politiku.

On je poručio da BS neće glasati za predlog da Mandić bude predsjednik Skupština.

Miodrag Laković iz Pokreta Evropa sad (PES) kazao je da su izbori održani 11. juna pokazali da ta partija ima najveće povjerenje građana.

“Građani su PES-u dali mandat da formira 44. Vladu i da zajedno sa partnerima formira parlamentarnu većinu“, rekao je Laković.

Kako je naveo, proces pregovora koji je uslijedio nakon izbora bio je jako kompleksan, dug i imao je određena opterećenja, ali zajedno sa partnerima formirali su 44. vladu i skupštinsku većinu.

„Želim da iskažem puno povjerenje da će Mandić časno braniti Ustav i Poslovnik i da će na najbolji način artikulisati demokratski dijalog, u čemu će od kluba PES-a imati nedvosmislenu i nepodijeljenu podršku“, kazao je Laković.

Poslanik GP URA Miloš Konatar rekao je da je bio potreban 141 dan da se konačno dođe do dogovora i sporazuma o formiranju nove vlasti i skupštinske većine.

„Nije problem što se čekalo četiri i po mjeseca, problem je što ovaj sporazum Spajić – Mandić nije dobar za Crnu Goru“, kazao je Konatar.

GP URA, kako je naveo, neće poržati da Mandić bude izabran za predsjednik Skupštine iz najmanje dva razloga.

“Prvi razlog je što ovaj predlog nije korak ka Evropskoj uniji (EU), ovo je korak nazad. Protiv smo i zato što je ovaj predlog plod trulog kompromisa, i za to odgovornost ne nosi Mandić nego Milojko Spajić”, rekao je Konatar.

Mora se, kako je poručio, uraditi sve da Crna Gora bude prva naredna članica EU.

Prema riječima Konatara, Građanski pokret URA je odigrao ključnu ulogu u rušenju barijera i predrasuda kada je u pitanju politika bilo čijeg isključivanja, pogotovo kada je u pitanju nacionalna i vjerska pripadnost.

“Ne može neko biti na mjestu sa koga se afirmišu strateški nacionalni spoljno-politički pravci, a da se sa tim pravcima ne slaže”, kazao je Konatar, dodajući da to nije normalno.

Poslanik Socijaldemokrata Boris Mugoša kazao je da je gruba i brutalna neistina da neko ima nešto protiv Mandića zato što je Srbin.

„Mislim da Mandić ne treba da bude predsjednik Skupštine zato što će danas da položi zakletvu nad Ustavom za koji je tvrdio da je lažni nasilnički dokument“, naveo je Mugoša.

On je rekao da ne može da podrži taj izbor, jer Mandić negira geonocid u Srebrnici.

„Ne mogu da podržim Mandića zato što, dok se ovdje šire poruke pomirenja, njegovi visoki funkcioneri kao čelnici opština mijenjaju multietnički karakter tih opština“, dodao je Mugoša.

Poslanik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković kazao je da je ubijeđen da nema nijednog političara u Crnoj Gori koji ne bi korigovao makar jednu svoju izjavu.

On je rekao da ostaje žal jer neki politički subjekti nijesu dio nove Vlade.

„Bolje bi bilo da je ova Vlada još inkluzivnija i veća. Moguće su neke korekcije ove Vlade u hodu“, naveo je Joković.

On je kazao da oni iz SNP-a imaju dugogodišnju saradnju sa Mandićem i njegovom partijom.

„Naša potpuna podrška, uz istinsko uvjerenje da će Mandić dati svoj doprinos. Vjerujem da je ovo korak naprijed i da će Crna Gora ići naprijed“, naveo je Joković.

Mehmed Zenka iz Demokratske unije Albanaca kazao je da vjeruje da u budućoj Vladi ima ljudi koji razmišljaju evropski.

„Ali koliko će uspjeti da istraju na tom putu, vrijeme će pokazati. Ja čisto sumnjam, ne zato što ne vjerujem u kvalitet određenih ljudi, već što ne vjerujem u konstelaciju tih političkih snaga, koje su dijametralno suprotne u svojim programima, ideologijama“, rekao je Zenka.

On je poručio da neće glasati za izbor Mandića.

Predsjednik Hrvatske građanske inicijative (HGI) Adrijan Vuksanović kazao je da je pred tom partijom laka i jednostavna odluka, ne zbog ljudskog, vjerskog ili nacionalnog karaktera Mandića, već zbog politike koju predstavlja.

Ta politika, kako je rekao, u potpunosti je nekomplementarna sa svim onim što predstavlja HGI.

„Nećemo podržati Mandića jer za nas NATO nije četvrti rajh, za nas se u Srebrenici, nažalost, desio genocid, za nas je crnogorska nacija realnost, koja ima istorijsko utemeljenje i kontinuitet“, kazao je Vuksanović.

Nik Đeljošaj iz Albanskog foruma kazao je da se u sporazumu o formiranju Vlade nalazi ono što su njihova programska opredjeljenja i što su građanima u razgovoru prezentovali i obećali.

Albanske partije su, kako je dodao, uvijek davale veliki doprinos razvoju demokratije u Crnoj Gori.

„Mislim da tu gdje budu albanske partije, tu će biti snažni temelji proevropske, građanske, nezavisne Crne Gore i oko tih vrijednosti nikada neće biti kompromisa“, istakao je Đeljošaj.

On je rekao da razumije da ima različitih tumačenja zbog prošlosti i nekih stvari koje je neko nekada izjavljivao.

„Ostaćemo dosljednji svim našim programskim principima, zastupaćemo ono što smo obećali glasačima“, naglasio je Đeljošaj.

