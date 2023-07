Knežević: Ako budemo dio Vlade pripada nam i mjesto predsjednika Skupštine

Podgorica, (MINA) – Koaliciji Za budućnost Crne Gore (ZBCG), ako bude u Vladi, pripada mjesto predsjednika Skupštine, kazao je nosilac izborne liste te koalicije i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević.

Knežević je Televiziji Vijesti rekao da će ZBCG biti u Vladi na osnovu broja mandata koje je osvojila na parlamentarnim izborima ili neće biti njen dio.

On je poručio da bi, ako ne budu njen dio, iz opozicije učinili sve da vlada što prije padne.

Knežević je kazao da sve zavisi od lidera Pokreta Evropa sad (PES) Milojka Spajića kog vidi kao prirodnog mandatara, i dodao da ne razmišlja previše o pozivu na razgovore koje je inicirao lider Demokrata Aleksa Bečić.

“Imao sam jedino razgovor sa Spajićem, nedugo nakon što su se završili parlamentarni izbori, ali ne mogu reći da su to bili pregovori već više sagledavanje neke opšte situacije, mogućnosti ili perspektiva eventualne saradnje, ili nesaradnje”, rekao je Knežević.

On je rekao da o neformalnim razgovorima o formiranju Vlade čita iz medija i da je na taj način saznao za nezvanične informacije da lider Demokrata Aleksa Bečić inicira sastanak sa PES-om, Građanskim pokretom URA i Socijalističkom narodnom partijom, a da su navodno spremni i da koaliciji ZBCG ponude mjesto šefa parlamenta i još neke pozicije u vlasti.

“Ako se Bečić pojavio kao mandatar za sastav nove vlade, smatramo da treba da budemo obaviješteni, ukoliko žele partnerstvo sa koalicijom ZBCG. Mi nemamo namjeru da učestvujemo u vladi koja će biti formirana sa 41 ili sa 43 poslanika, a da onda mi budemo pozvani da se navodno pregovara sa nama, narodski rečeno, samo da se “usta plaknu”, naveo je Knežević.

On je poručio da su spremni da budu dio nove vlade, ali na ravnopravnim osnovama.

“Onda je jasno, i po rasporedu snaga i po broju mandata, da predsjednik Skupštine pripada koaliciji Za budućnost Crne Gore i tu nije ništa sporno. Svakako da i ja kao nosilac liste i kolega Andrija Mandić kao naš kandidat za predsjednika, koji su osvojili respektabilan broj glasova, imamo potpuno pravo da budemo dio te i takve vlade”, rekao je Knežević.

On je ponovio da su spremni da se odreknu učešća u bezbjednosnom sektoru.

Knežević je rekao da je DNP još ranije govorila da je zainteresovana za sektor saobraćaja ili energetike u eventualno podijeljenom resoru kapitalnih investicija.

On je ponovio da su spremni da stave moratorijum na pitanja poput nezavisnosti Kosova i NATO-a, a tvrdi i da podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine.

Knežević je kazao da od Spajića zavisi da li će koalicija ZBCG biti u Vladi ili neće.

“Ne tražimo ništa više što nismo dobili, a ni manje. Ukoliko nas nema u vladi mi smo opozicija, ali nismo konstruktivna, nego smo opozicija koja će učiniti sve da tu Vladu đavoliše što prije”, rekao je Knežević.

On je rekao da očekuje da će stvari biti jasnije odmah po proglašenju konačnih rezultata izbora.

