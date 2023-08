Klinika za ORL dobila savremeni operacioni mikroskop

Podgorica, (MINA) – Klinika za otorinolaringologiju (ORL) dobila je savremeni operacioni mikroskop vrijedan preko 145 hiljada EUR, saopštili su iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Kako su rekli, aparat je nabavljen u cilju unapređenja uslova za liječenje pacijenata Klinike za ORL.

„Ukupna vrijednost mikroskopa je 145.079 EUR, a novac je obezbijeđen iz budžeta“, kaže se u saopštenju.

Iz KCCG su naveli da je u subotu urađena prva fonohirurška operacija (operacija glanih žica) tim mikroskopom.

Hiruršku ekipu predvodila je direktorica Klinike za ORL Slavica Đurović, a anesteziološku specijalistkinja anestezije i reanimatologije Ljubica Radunović.

„Ovim aparatom su se otvorile nove mogućnosti za uvođenjem procedura koje do sada nijesmo mogli da realizujemo zbog nedostatka adekvatnih uslova“, rekla je Đurović.

Ona je navela da su ljekari do sada za operacije koristili mikroskop predviđen za ambulantni rad i “kao da su radili u mraku“.

Đurović je pojasnila da novi mikroskop posjeduje apohromatsku optiku, motorizovano podešavanje fokusa i automatsko i ciljano podešavanje osvjetljenja čime se olakšava rad hirurgu.

„Integrisana kamera i monitor kojim se u potpunosti upravlja preko centralnog “touchscreen” korisničkog interfejsa mikroskopa omogućeno je snimanje HD slika i HD videa, lakše i brže dokumentovanje i prezentacija operacija”, rekla je Đurović.

Prema njenim riječima, zahvaljujući dodatnoj optici za asistenta kao i pomenutom monitoru i kameri, stručnom timu biće lakša, dostupnija i brža edukacija i prezentacija operisanih promjena.

Đurović je dodala i da je sada zadovoljstvo izvoditi te zahtjevne operacije.

Ona je kazala da su najčešće operacije iz te oblasti fonohirurške operacije, laringomikroskopije sa potpunim uklanjanjem lezije, kao i one u cilju dijagnostike malignih oboljenja grkljana i hipofarinksa, odnosno donjeg dijela ždrijela.

„Novim mikroskopom mogu se planirati i ednoskopske operacije malignih oboljenja larinksa, kao i postepeno uvođenje otohirurških odnosno operacije uha i drugih procedura“, rekla je Đurović.

Ona je dodala da to što su prošle godini uradili preko 350 mikrohirurških operacija, ne računajući otohirurške za koje je neophodan mikroskop, govori u prilog opravdanosti nabavke mikroskopa.

