Iz brodogradilišta izvezene posljednje količine kontaminiranog zemljišta

Podgorica, (MINA) – Posljednje količine kontaminiranog zemljišta iz brodogradilišta Bijela u utorak su izvezene za Belgiju, saopšteno je iz Agencije za zaštitu životne sredine (EPA).

Navodi se da je 6.769 tona kontaminiranog zemljišta izvezeno u skladu sa izvoznom dozvolom koju je izdala EPA.

„U toku su preostale aktivnosti koje se tiču izvoza kontaminiranih vreća, za šta je obezbijeđena dozvola za uvoz u Portugal“, rekli su iz Agencije.

Oni su kazali da očekuju da i ta aktivnost bude uspješno realizovana do kraja narednog mjeseca, čime će formalno biti zavrešen projekat remedijacije lokacije brodogradilišta Bijela.

Iz Agencije su podsjetili da su sve količine grita izvezene početkom februara prošle godine.

Kako su naveli, sa stanovišta Poglavlja 27, završetkom remedijacije te lokacije ostvaren je značajan napredak u implementaciji i sprovođenju pravne tekovine Evropske unije.

„Značaj remedijacije ističemo i u pogledu kontrole i sprečavanja daljeg zagađenja akvatorijuma“, navodi se u saopštenju.

Iz Agencije su rekli da je remedijacija i dekontaminacija lokacije u Bijeloj značajna ne samo za Herceg Novi, već za čitavo primorje i Crnu Goru, zbog valorizacije tog prostora i buduće investicije – gradnje pogona za remont jahti i mega jahti, koja će dovesti i do novih zapošljavanja.

Remedijacija lokacije brodogradilišta Bijela, kako su naveli, dio je projekta “Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje”, koji se realizuje iz zajma Svjetske banke.

„Kroz projekat, za čiju implementaciju je zadužena EPA, rješavaju se problemi “crnih“ ekoloških tačaka, i to brodogradilišta Bijela, deponije pepela i šljake Maljevac i flotacionog jalovišta Gradac, priprema tehničke dokumentacije za sanaciju bazena crvenog mulja i deponije čvrstog otpada na KAP lokaciji, a radi se i na rješavanju pitanja tretmana opasnog i neopasnog otpada“, kaže se u saopštenju.

Iz Agencije su naveli da su radovi na remedijacjiji flotacionog jalovišta Gradac i deponiji Maljevac, odnosno rekultivacija Kasete II, izmještanje Paleškog potoka, sanacija klizišta, izgradnja novog taložnika i sanacija 4 i 5 stepenice, završeni u drugoj polovini 2021. godine.

